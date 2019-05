Sachlich mit städtischem Chic: Bauliches Konzept  für Oytens neue Mitte vorgestellt

Ein Café am See soll für Aufenthaltsqualität in der neuen Ortsmitte sorgen. Die moderne Architektur zeigt städtischen Charakter.

„So schnuckelig und heimelig, wie man sich das vielleicht wünscht“, werde Oytens neue Mitte nicht. Das schickt Bürgermeister Manfred Cordes gleich vorweg. Zweckmäßig wird's auf jeden Fall: 64 Miet- und Eigentumswohnungen fürs begehrte Wohnen direkt im Zentrum, rund 50 öffentliche Parkplätze und ein Lidl-Markt mit 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche bilden den Kern der voraussichtlich 2020 startenden Bebauung der freien Flächen zwischen Haupt- und Jahnstraße. Begrünung, ein Mini-Marktplatz, eine künstliche Wasserfläche, das eine oder andere kleine Geschäft oder Café sollen der guten Stube Chic und Flair geben.

Oyten - Diesen aktuellen Planungsstand zum städtebaulichen Konzept für die neue Ortsmitte und Design-Ideen des Architekten und Mitinvestors Holger Micheli aus Bremen stellte die Gemeindeverwaltung am Dienstag in einem Pressegespräch und später bei einem Bürgerinformationsabend im Rathaus vor.

Gestaltung und Bebauung des Areals im Herzen Oytens zur Attraktivierung des Ortskerns, Schaffung von Aufenthaltsqualität und Stärkung des Einzelhandels an der Hauptstraße gelten als Sahnehäubchen der seit zehn Jahren laufenden städtebaulichen Maßnahmen im Rahmen des von Bund und Land geförderten Sanierungsprogramms „Stadtumbau West“. In dem Programm realisiert wurden bisher beispielsweise der Spielplatz an der Grundschule, die Boulevards an der Hauptstraße und die Erneuerung des Busbahnhofs.

Schwieriger als gedacht zu lösende Grundstücks-, Verkehrs- und Einzelhandelsproblematiken zogen die Planungen für die sogenannte neue Ortsmitte jahrelang in die Länge. Jetzt steht das Konzept: Östlich des Neubaugebiets Alter Sportplatz und angepasst an dessen Stadtvillen-Stil soll sich das zentrumsnahe Wohnen fortsetzen. Die auf sechs dreigeschossige Mehrfamilienhäuser verteilten Miet- und Eigentumswohnungen von klein bis groß sollen Wohnraumnot lindern und vor allem den wachsenden Bedarf der immer älter werdenden Gesellschaft an barrierearmen kleinen Wohnungen abdecken helfen. Laut Wohnraumversorgungskonzept des Landkreises hat Oyten bis 2025 einen Mehrbedarf von knapp 200 Wohnungen – 64 davon sollen in der neuen Mitte entstehen, darunter auch zehn geförderte im Zuge des sozialen Wohnungsbaus.

+ Der Plan für Oytens neue Mitte: Hinter einem öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße öffnet sich das Areal für zentrumsnahes Wohnen in Mehrfamilienhäusern und einen großen Lidl-Markt. In der Mitte sollen See, Marktplatz und Café für Flair sorgen. © Holger Micheli

Die Mehrfamilienhäuser sind ebenso in Investorenhand wie der Neubau des Lidl-Markts, der am Wehlacker nicht erweitern kann und deshalb ins Zentrum umsiedeln will. Das kommt der Gemeinde an dieser Stelle sogar entgegen: „Einen Einkaufsmagneten als Frequenzbringer brauchen wir in der neuen Mitte“, betont Bürgermeister Cordes.

Die Gemeinde selbst ist in dem Gebiet zuständig für die öffentlichen Flächen wie künstlicher See, Fußwege, (Wochen-)Marktplatz und Grünanlagen, die zu Besuch und Aufenthalt in der neuen Mitte animieren sollen, sowie außerdem für den Bau des öffentlichen Parkplatzes. Der soll direkt an der Hauptstraße entstehen – dort, wo der kürzlich abgerissene alte Aldi stand. Hier ist auch die Einfahrt zur neuen Mitte. Nur Teile der Wohnbebauung werden von der Jahnstraße aus anzufahren sein. Ob der öffentliche Parkplatz mit 50 zusätzlichen Stellplätzen nicht überdimensioniert ist und nicht besser zugunsten eines größeren Marktplatzes verkleinert werden könnte, ist laut Cordes noch „diskussionsfähig“.

+ Die Design-Ideen des Architekten und Mitinvestors Holger Micheli zeigen Lidl-Markt und dreigeschossige Wohnhäuser optisch wie aus einem Guss. © Holger Micheli

Die finalen Bauleit- und Feinplanungen, beginnend nächsten Mittwoch im Gemeindeentwicklungsausschuss, Grundstückskaufverträge und städtebauliche Vereinbarungen werden Rat und Verwaltung bis zum Baubeginn nächstes Jahr weiter permanent fordern.

Am Anfang der Realisierung steht übrigens der Straßenbau – genauer gesagt: die Umgestaltung des Einmündungsbereichs Hauptstraße/Stader Straße, der mit dem Abzweig zur neuen Mitte zu einer großen Kreuzung mit leichter Verschwenkung und neuen Ampelanlagen ausgebaut werden muss. „Damit wollen wir möglichst noch Ende dieses Jahres beginnen können“, hoffen Fachbereichsleiter Wolfgang Röttjer und Projektsachbearbeiterin Isa Zipperling vom Bauamt der Gemeinde Oyten.