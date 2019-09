Bassen bunt und feierlustig – wieder zu erleben beim 70. Erntefest, das die Dorfgemeinschaft mit vielen Gästen am kommenden Wochenende vier Tage lang am und im Blocks Huus feiert. Archivfoto: Hägermann

Bassen – Auch im wirklichen Leben sind Nina Mindermann und Hendrik Wickbrand ein Paar – am kommenden Wochenende bilden die beiden außerdem das Erntebrautpaar, wenn Bassen vier Tage lang Erntefest feiert. Erste Aufgabe von Nina Mindermann und Hendrik Wickbrand wird am Donnerstag um punkt 19 Uhr das Hissen der Erntefahne auf dem Veranstaltungsgelände am Blocks Huus sein – der offizielle Startschuss zur Bassener Mega-Sause vom 5. bis zum 8. September, die einen Mix aus Karneval, Kirmes und Partynächten bietet und Publikum aus der ganzen Region anlockt.

Gefeiert wird in Bassen diesmal das 70. Erntefest, wie die Organisatoren um Torsten Knobelsdorf ausgerechnet haben. Nach dem Hissen der Erntefahne geht's am Donnerstagabend los mit dem gemeinsamen Binden der Erntekrone in der Festscheune von Blocks Huus. Fetzige Musik von DJ MW unterstützt die fleißigen Helfer ebenso beim Arbeiten wie ein Fass Freibier und zu späterer Stunde das Spiegeleierbraten für alle.

Am Freitagabend sind die Kinder zum Laternenumzug eingeladen. Treffen ist um 19.30 Uhr am Festplatz an der Feldstraße. Begleitet von Toddy an der Drehorgel, marschiert die leuchtende Gesellschaft über Bassener Dorfstraße, Dohmstraße, Nelkenweg, Narzissenweg, Kornblumenweg, Mohnblumenweg, Akeleiweg, Große Straße und Heckenweg wieder zurück zur Feldstraße. An verschiedenen Punkten unterwegs wird gestoppt und gesungen. In Blocks Huus steigt ab 20.30 Uhr zuerst eine Disco für Kids und ab 21.30 Uhr für die Großen die Bassener Disco-Nacht mit DJ Lars: „Capitol Revival meets Classic Rock“ heißt das Motto der langen Nacht.

Ein Höhepunkt des Bassener Erntefests ist erfahrungsgemäß der Ernteumzug mit bis zu 60 fantasievoll gestalteten Mottowagen, die am Samstag ab 13 Uhr Aufstellung auf der Feldstraße nehmen und sich gegen 14.30 Uhr – nachdem auch die Erntekrone erfolgreich an Bord gehievt wurde – in Bewegung setzen. Der Festzug rollt über Feldstraße, Bassener Dorfstraße, Im Dorfe, Große Straße, Heidort, Grenzweg, Heidekamp, Große Straße, Langer Berg, Borsteler Straße, Hoher Acker, Dohmstraße, Kornblumenweg, Tulpenweg, Mohnblumenweg, Kornblumenweg, Große Straße, Köbens, Kronskamp, Bassener Dorfstraße und Feldstraße zurück zum Festplatz. Gegen 17 Uhr werden die Erntewagen zurückerwartet, und die nach Jurymeinung drei schönsten Kreationen auf Rädern werden direkt prämiert. Nahtlos geht's dann über in die Open-End-Sause mit der Live-Band „Play High Partyband“ – der Eintritt ist frei.

Der Erntefest-Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Scheune. Die Oldtimer-Ausstellung und ein Frühschoppen mit Musik schließen sich an. Ab 12 Uhr gibt's Erbsensuppe für die Besucher und ab 14.30 Uhr frisch gebackenen Butterkuchen. Um 16.30 Uhr ist offiziell Zapfenstreich und wird die Erntefahne eingeholt – bis zum 71. Bassener Erntefest nächstes Jahr. pee