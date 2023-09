Blutsauger an Blocks Huus: Bassener Erntefest findet mit großem Umzug seinen Höhepunkt

Von: Tobias Woelki

Die Vampire laden auf ihrer Jagd nach frischem Blut auf dem Erntewagen zum Tanz. © Woelki

Mit einem großen Umzug erreicht das Erntefest in Bassen am Samstag seinen Höhepunkt. Zudem liegt das Event in diesem Jahr in neuen Händen.

Bassen – Da staunten die zahlreichen Zuschauer entlang der Route: Da rollten „Erntefestvampire“ über Bassens Straßen, baten die „Vampire“ zum Tanz. Keiner würde sich wundern, wenn der Kutscher sagen würde: „Der Graf erwartet sie“. Selbst die „Titanic“ als Erntewagen rauschte durch den Ort. Mit dem am Wagen angebrachten Spruch „Die Bassener müssen trinken, die Titanic muss sonst sinken“ schipperte die „Titanic“ durch die Gassen.

Auch ein Motivwagen „König der Löwen“ angelehnt an das Musical und ein buntes Dschungelmotiv avancierten zu einem echten Hingucker beim großen Festumzug mit mehr als 600 Mitwirkenden mit seinen überaus bunten, prachtvollen Motiven zum dreitägigen Bassener Erntefest als das größte in der Region am Wochenende. Erneut begeisterten die Festwagen mit einer Vielfalt an kreativen Ideen das Publikum. Besonders fiel einmal wieder auf, dass alle Wagenbauer sich in diesem Jahr beim Bau und der Gestaltung ihrer Erntewagen viel Mühe gegeben haben.

Das Erntepaar Fenja Junge und Felix Oedekoven hält Hof. © -

Der Festumzug von mehr als einem Kilometer Länge zählte mehr als 40 Wagen, davon auch Kinderwagen. Dieser in der Region größte Umzug bei angenehmen Temperaturen erinnerte einmal wieder an Karnevalsumzüge – von zahlreichen Menschen an der Umzugsstrecke bestaunt und bejubelt. So erfüllte der glanzvolle Festkorso erneut die Hoffnungen der ab dieses Jahr neuen Organisatoren Marcus Winter und Andre Röbke, unterstützt von den Erntefest-Machern der Vorjahre, Nicole und Torsten Knobelsdorf, Birgit Mindermann und Andreas Rathjen.

Immer wieder sah man, dass Anlieger an der Umzugsstrecke sich in ihrem Vorgarten mit Verwandten und Nachbarn bei Kaffee und Kuchen auf Campingstühlen gemütlich machten und den Anblick des Umzuges, der an ihnen vorbei zog, genossen. Auch freuten sich die Jüngsten dann, wenn Umzugsteilnehmer ihnen gleich Arme voll Bonbons zuwarfen. Die ganze Ortschaft mit ihren Vereinen und Institutionen, Straßengemeinschaften und Nachbarschaften, Freundeskreise sowie Gruppen aus den benachbarten Ortschaften beteiligte sich an diesem Umzug.

Beim Mottowagen „König der Löwen“ präsentiert sich die Tierwelt der Savanne. © -

Mit der Erntekrone und dem Erntebrautpaar Fenja Junge und Felix Oedekoven in einer Kutsche gezogen von einem hellblau, restaurierten Eichler-Schlepper gefahren von Annalena Kadel rollte der Umzug durch die Straßen der Ortschaft zur Dorfgemeinschaftsanlage Blocks Huus. Erst forderte der Erntebräutigam Krone und Braut heraus. Nach dem Umzug sagte die Erntebraut das Erntegedicht auf. Dann ging das große Feiern mit DJ und Disco weiter – bis spät in die Nacht hinein, „und das auch noch gut besucht“, wie Marcus Winter am Sonntagnachmittag zufrieden bilanzierte. Er und André Röbke hatten in diesem Jahr erstmals die Organisation des Events übernommen.

Allerdings hatte im Laufe des Samstagabends eine Auseinandersetzung um einen 22-Jährigen aus Oyten (Näheres dazu auf der Seite Kreis und Region) noch die Polizei auf den Plan gerufen – „das war aber nicht bei uns auf dem Festgelände“, betont Winter. Bis auf „normale Vorkommnisse“ sei dort alles ruhig geblieben. „Dafür haben wir ja einen Sicherheitsdienst.“

Auch die „Titanic“ rollt statt schwimmt durch die Bassener Straßen – inklusive Liebespaar am Bug. © Woelki

Bereits am Donnerstag hatte das Bassener Erntefest mit dem Binden der Erntekrone begonnen. Diese hatte Torsten Knobelsdorf gebunden, der 15 Jahre lang das Erntefest organisiert hatte. „Er will das Binden der Krone auch in den kommenden Jahren übernehmen“, freut sich Winter. Auch das Laternelaufen war bei der Bevölkerung gut angekommen: Mehr als 100 Eltern mit ihren Kindern schwangen parallel zum Erntekronebinden die Laternen. Am Sonntag klang das Erntefest mit einem Frühschoppen und dem Einholen der Erntefahne aus. Dabei verabschiedeten die neuen Organisatoren offiziell ihre Vorgänger und bedankten sich zudem bei allen mit einem 50-Liter-Bierfass. „Wir haben positive Rückmeldung von den Anwohnern bekommen“, freut sich Winter, der zufrieden auf seine und Röbkes Premiere zurückblickt. „Aber es war anstrengend.“