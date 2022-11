Bassener Bären bauen für Bienen

Von: Petra Holthusen

Mona Ludwig baut mit Kindern der Bärengruppe ein Insektenhotel. Das Projekt an der Kita Bassen initiiert die Schaphusenerin im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin mit Unterstützung der Oytener „Wühlmäuse“. © Holthusen

Bassen – Zoe, Finlay und die anderen Vorschulkinder aus der Bärengruppe sind Insektenretter. Sechs Stempel hat Zoe schon in ihrem Insektenretterausweis. Die belegen ihren tatkräftigen Einsatz beim gemeinschaftlichen Bau eines Quartiers für Bienen, Schmetterlinge und Co. im großen Garten der Kindertagesstätte Bassen. Das Insektenhotel richten die älteren Kinder der Bärengruppe unter der Regie von Mona Ludwig ein. Die Schaphusenerin plant und dokumentiert das Projekt im Rahmen ihrer Ausbildung zur Erzieherin.

Das Aufstellen einer Unterschlupf-, Nist- und Überwinterungshilfe für die nützlichen Flieger und Krabbler ist der Höhepunkt des Projekts zum Thema „Lebenswelt der Insekten“. Zunächst hatte sich die angehende Erzieherin mit ihrer kleinen Kita-Projektgruppe beispielhaft das Insektenhotel an der gegenüberliegenden Grundschule angeschaut. „Dann sind wir mit Becherlupen losgezogen und haben Insekten gesammelt und beobachtet“, erzählt Mona Ludwig. Bücher und kleine Filme lieferten kindgerechtes Wissen zum Thema und zu der Frage, warum es Sinn macht, Insekten beim Überleben zu helfen.

Die selbst gebastelten Insektenretterausweise, die Mona Ludwig nach jeder Projektstunde abstempelt, drücken die Wertschätzung für den Einsatz der Kinder aus: „Sie sind sehr stolz darauf.“

Für den Bau der Holzkonstruktion hat Mona Ludwig die tatkräftige Unterstützung der „Wühlmäuse“ gewonnen. Die ehrenamtlichen Oytener Naturpfleger haben jede Menge Erfahrung mit Insektenhotels, sind für jedes neue Projekt zu haben und sagten spontan ihre Hilfe zu. „Möbliert“ haben die Kinder den gezimmerten Unterschlupf dann selbst: Sie sammelten Tannenzapfen und hohle Schilfstängel, schnitten letztere passend zurecht, bohrten Löcher in Holzstücke und staffierten das Quartier für Wildbienen, Marienkäfer, Ohrenkneifer und Schmetterlinge heimelig aus. Nächste Woche bekommt das Hotel ein Dach, stabile Beine und seinen Platz auf dem naturnahen Gelände der Kita Bassen, und Donnerstag wollen Kinder und „Wühlmäuse“ zusammen Einweihung feiern.

Für Mona Ludwig ist die Arbeit an dem Projekt damit nicht zu Ende: Nach Planung und Umsetzung sind Dokumentation und Präsentation im Unterricht an der Fachschule für Sozialpädagogik in Rotenburg gefordert. Dort absolviert die 40-Jährige den schulischen Teil ihrer Ausbildung zur Erzieherin; für den berufspraktischen Teil hatte sie sich erfolgreich in der kommunalen Kindertagesstätte Bassen beworben. In dem Haus mit sechs Krippen- und Kitagruppen will Mona Ludwig nach Abschluss ihrer Ausbildung am liebsten auch künftig arbeiten, wie sie sagt.

Nachdem sie 18 Jahre lang als Groß- und Außenhandelskauffrau bei einem Unternehmen in Oyten tätig gewesen war, hatte sich die Mutter von zwei Söhnen (heute 12 und 10 Jahre alt) entschlossen, beruflich umzusatteln: „Eigentlich hatte ich schon immer den Wunsch, etwas mit Kindern zu machen.“ Die vorgeschaltete Ausbildung zur Sozialassistentin konnte sie als Quereinsteigerin mit anderweitiger Berufserfahrung verkürzen; jetzt ist sie seit zwei Jahren in der Ausbildung zur Erzieherin – nach der Prüfung wird sie sich viereinhalb Jahre lang auf ihren neuen Beruf vorbereitet haben. „Aber es ist ja auch eine verantwortungsvolle Aufgabe“, sagt Mona Ludwig, die sich bei der Arbeit in der Kita sichtlich wohlfühlt.

Wieder intensiv die Schulbank zu drücken, sei aber schon eine Herausforderung für sie: Statistiken im Matheunterricht und Textinterpretationen in Deutsch – „da ist man noch mal gut gefordert“, sagt die 40-Jährige lächelnd. Auch die Fachtheorie bis hin zur Entwicklungspsychologie des Kindes sei anspruchsvoll. „Aber ich bereue das nicht“: Der Berufswechsel und die Ausbildung zur Erzieherin ermöglichten ihr „noch mal eine ganz andere Sicht auf viele Dinge“. Dafür nimmt es Mona Ludwig gerne in Kauf, dass sie sich an ihren freien Abenden statt vor dem Fernseher zu sitzen in Fachliteratur vertieft, Theorie büffelt und Ausarbeitungen tippt – zum Beispiel über ein schönes Projekt mit Kita-Kindern zur „Lebenswelt der Insekten“.