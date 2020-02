Erstmals steigt in der Scheune von Blocks Huus eine Faschingsparty mit 90er-Jahre-Hits

+ Freuen sich auf die 90er-Jahre-Faschingsparty: Blocks-Huus-Vorsitzende Christa Junge und Mitveranstalter Jörn Kreitzireck. Foto: Holthusen

Bassen - Von Petra Holthusen. Bassen, wie es tanzt und lacht: Die erste Faschingsparty überhaupt in Blocks Huus veranstalten Jörn Kreitzireck und Mike Cordes am Samstag, 22. Februar. Ab 20 Uhr wird in der Festscheune der Dorfgemeinschaftsanlage mit Musik aus den 90ern gefeiert – Ende offen. Die Bremer DJs Axel Höfft und Markus Kluve legen für das Partyvolk auf, und das beste Kostüm wird prämiert: „Einmal waschen und legen“ beim örtlichen Friseur ist der 1. Preis, wie Kreitzireck lachend verrät.