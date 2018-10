Judo-Pioniere treffen sich: Als Bassen japanisch grüßte

Bassen - 1978 wurde im TSV Bassen die Sparte Judo gegründet. Zu den Pionieren gehörten Reinhard Brätsch, Lutz Binnemann, Dieter Hagensen, Günter Keppke und Günter Läderach. Die bis dato hier unbekannte japanische Kampfsportart nahm schnell Fahrt auf und stieg zu einer festen Größe im Verein auf. „Fortan begrüßte man sich in Bassen mit ,Rei' statt mit ,Moin'“, weiß der heutige Spartenleiter Michael Harms mit einem Schmunzeln zu erzählen.

Nach 40 Jahren gab es jetzt ein Treffen mit ehemaligen Judokas, die damals mit dem fernöstlichen Sport in Bassen begonnen hatten.

Zu Spitzenzeiten konnte die Sparte des Bassener Sportvereins fast 250 Mitglieder verzeichnen, und in den 40 Jahren ihrer Geschichte konnten die Bassener Judokas viele Erfolge einfahren.

„Darunter waren diverse Landesmeistertitel und Teilnahmen an den Deutschen Meisterschaften. Selbst Erfolge auf internationalen Turnieren konnten verzeichnet werden. Außerdem wurden in den vielen Jahren einige Judomeister – Dan-Träger – in Bassen ausgebildet“, berichtet Harms.

Der Spartenleiter betreibt selbst seit 29 Jahren Judo beim TSV Bassen. Zum 40-jährigen Bestehen der Abteilung hatte Harms einen Aufruf gestartet und ehemalige Judokas der Sparte gesucht. Sehr zur Freude des Spartenleiters kam dieses Treffen jetzt zustande.

Dabei waren unter anderem Dieter Hagensen, der 1978 der erste Abteilungsleiter war, außerdem Udo Tennigkeit und Manfred Masanek – zwei der drei Trainer, die in den Anfangsjahren das Judo an die Schüler vermittelten und mit ihnen von Turnier zu Turnier fuhren. Ebenso dabei waren Günter Läderach und Jörg Rafalski. Beide begannen vor 40 Jahren in Bassen mit dem Judosport. Läderach war von 1981 bis 2016 35 Jahre lang Abteilungsleiter. Rafalski trainierte viele Jahre in Bassen, war später Übungsleiter und hat mittlerweile seinen eigenen Judoverein in Oyten.

Anlässlich des Jubiläums veranstaltet der Verein einen Tag der offenen Tür und lädt dazu alle Mitglieder, ehemaligen Mitglieder der Judosparte und alle Interessierten für Samstag, 3. November, von 10 bis 17 Uhr in die Sporthalle Bassen ein. Die Gäste dürfen sich auf spannende Judokämpfe, Judo zum Ausprobieren und eine Galerie mit Erinnerungen aus 40 Jahren Judogeschichte freuen.