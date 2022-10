Bahn frei für Kugeln und Schweinchen

Von: Petra Holthusen

Symbolischer Anwurf: Günter Niessner, Henning Delius, Sandra Röse, Rainer Reiß und Erich Biesewig (v.l.) weihen den Bouleplatz am Oytener Rathaus ein. © Holthusen

Oyten – Mitzubringen brauchen die Nutzer nur Kugeln und Spaß am Spiel: Ab sofort lädt eine neu gebaute Boulebahn vor dem Rathaus an der alten Hauptstraße in Oyten zum zielgenauen Kugelwerfen ein. Der Platz ist ein Gemeinschaftswerk des Rotary-Clubs Oyten, der eine Spende von 3000 Euro für die Umsetzung locker gemacht hat, und der Gemeinde Oyten, deren Bauhof die Herstellung des professionellen Platzes mit mehreren Spezialschichten übernommen hat.

Mit der Boulebahn steht den Menschen in Oyten eine jederzeit zugängliche neue Freizeitaktivität unter freiem Himmel zur Verfügung. Am Donnerstagnachmittag trafen sich die Rotarier um ihren Präsidenten Hans-Joachim Blohme mit Bürgermeisterin Sandra Röse zur offiziellen Eröffnung samt symbolischem Anwurf.

Rotary-Sprecher Erich Biesewig hofft, dass die Nutzer „über das Spiel hinaus ins Gespräch kommen und Gemeinschaft erleben“. Für Gemeindechefin Sandra Röse ist die Boulebahn – nach dem Wochenmarkt auf der anderen Seite des Rathauses – ein weiterer Pluspunkt zur Belebung des Geländes, der die Menschen zum Aufenthalt einlade. Auch für das Rathausteam wurde schon ein Satz Boulekugeln angeschafft – „für das After-Work-Boule“. Das Spielgerät kann bei Bedarf auch gegen ein Pfand an der Rathaus-Info für ein Weilchen ausgeliehen werden.

Rainer Reiß, der in der Nachbarschaft wohnt, kommt bereits regelmäßig mit seinen Kugeln zum Spielen. „Die Boulebahn mitten im Ort ist eine sehr gute Idee“, sagt Reiß begeistert.

Die Planungs- und Genehmigungsphase in Abstimmung mit dem Landkreis dauerte länger als gedacht, aber schließlich konnte der Bauhof der Gemeinde die Erdarbeiten für den vom Rotary-Club initiierten und finanzierten Bouleplatz in Angriff nehmen. „Die öffentlich zugängliche Boulebahn steht nun allen Boulespielerinnen und -spielern und solchen, die es werden möchten, zur Verfügung“, so Club-Sprecher Biesewig. „Öffentliche Boulebahnen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, erinnern vielleicht an so manchen Urlaub in Frankreich oder Italien, und sie fördern die Gemeinschaft“, betont Biesewig. Boule sei bei Jung und Alt ein beliebtes Freizeitspiel: „Man kann es alleine spielen, aber auch zusammen in einer Mannschaft mit Freunden und Kollegen.“ Die Spielregeln sind übrigens auf einer großen Tafel direkt an der Bahn nachzulesen. Zwei Sitzbänke runden den neuen Treffpunkt ab.

Von den Regeln her ist Boule einfach. Der Spieler peilt einen Aufsatzpunkt für seine Kugel an und versucht sie in hohem Wurf mit viel Effet so nahe wie möglich an die kleine Zielkugel zu bringen, die auf Französisch Cochonnet heißt und im Deutschen „Schweinchen“. Boule ist ein Präzisionssport, der Konzentration und Koordination verlangt und mit vielen technischen Raffinessen gespielt werden kann. Ein Kreis mit engem Radius darf beim Wurf nicht verlassen werden. Gegeneinander gespielt wird einzeln oder in Teams mit bis zu drei Leuten. Auch auf Taktikfragen kommt es dabei an: Die eigene Kugel perfekt platzieren oder eine andere Kugel wegschießen? Wege dürfen blockiert oder gegnerische Kugeln aus dem Weg katapultiert werden. Vor allem aber macht Boule Spaß. In Frankreich ist das Kugelspiel Volkssport, und auch hierzulande wird es immer populärer: Der Bouleplatz ist unkomplizierter Treffpunkt unter freiem Himmel, und jeder kann ohne großen Aufwand mitmachen.