A1 nach Unfall bei Oyten zeitweise gesperrt: Spezialfirma im Einsatz

In Fahrtrichtung Hamburg

Nach einem Unfall musste die Autobahn 1 bei Oyten am späten Freitagnachmittag gesperrt werden. Zwei Fahrzeuge waren dort an einem Stauende kollidiert. Eine Spezialfirma musste anrücken, um die Strecke zu reinigen. Zuvor war es in der Ausfahrt Posthausen zu einem Unfall gekommen, wegen dem die Anschlussstelle gesperrt werden musste und der Stau entstanden war.