Auf der Suche nach Parkplätzen: Ausschuss diskutiert den Projektentwurf Rosengarten

Von: Nina Baucke

Eine Visualisierung des Planungsunternehmens zeigt, wie das Quartier aussehen könnte. Visualisierung: Parc Bau © -

Es soll um die Bauplanänderung für das Quartier Rosengarten in Oyten gehen, aber am Ende kreiste die Debatte vor allem um die Zahl der geplanten Parkplätze.

Oyten – Große Fotovoltaikanlagen auf sogenannten Sheddächern, rotbraune Ziegelhäuser mit Holzgiebeln, barrierefreie Wohneinheiten in verschiedenen Größen, viel Grün drumherum inklusive pflanzlicher Pufferzonen, einander zugewandte Eingänge: Der Entwurf des Investors Parc Bau aus Bruchhausen-Vilsen, den dieser für das Baugebiet Rosengarten in Oyten am Donnerstag dem Ausschuss für Klima, Landwirtschaft, Umwelt, Gemeindeentwicklung und Energie vorstellte, hat eindeutig Quartiercharakter.

Das machte Torsten Franz von Parc Bau auch deutlich: Durch die unterschiedlichen Wohntypen, die dort entstehen sollen, richte sich das Projekt an junge Familien aber auch an ältere Menschen: Die Bandbreite reicht von Zwei- bis Vierzimmerwohnung, teilweise öffentlich gefördert. „Es soll ein Quartier entstehen, in dem sich jeder wiederfindet“, sagte Franz.

Einstimmig für das Konzept

Dabei sollte es an diesem Abend darum gehen, grundsätzlich zu entscheiden, mit Parc Bau den nächsten Schritt zu gehen und einen rechtlichen Rahmen für das Projekt zu schaffen – wofür der Ausschuss einmütig votierte. Das angedachte Konzept der unterschiedlich hohen Gebäude stieß ebenfalls auf Zustimmung.

Die Debatte kreiste allerdings um einen Aspekt, der zumindest zum aktuellen Planungszeitpunkt noch keine Rolle spielt: „Wir diskutieren schon viel weiter, als wir müssen“, mahnte der Ausschussvorsitzende Kai Grönke (CDU). Es ging um Parkplätze. Aktuell sind in dem Entwurf 54 Wohneinheiten, in zwei weiteren Variationen 70 und 74, eingeplant – nach einem Parkplatzschlüssel von 1,0. Das stieß auf unterschiedliche Ansichten in dem Gremium: „Aus meiner Sicht sind es zu wenig Parkplätze. Was ist, wenn bei den ein oder anderen Wohneinheiten noch Besuch dazu kommt?“, merkte Michael Bohlmann (CDU) an. Die Autos würden dann dort stehen, wo sich alle darüber aufregen würden. Katja Podehl (ebenfalls CDU) warnte zudem davor, die ältere Generation in der Hinsicht abzustempeln, dass sie leicht vom Autofahren ablassen könne. „Wenn man alte Leute dort haben will, muss man Parkplätze haben – unter anderem für Pflegedienste“, sagte Peter Müller als Beauftragter für Menschen mit Behinderung.

Wir sollten den Schlüssel sogar noch kleiner halten. Ich bin nicht gegen sie, aber wir können nicht unendlich Platz für Autos schaffen.

Gänzlich anders sah das Heinz-Otto Großjohann: „Wir sollten den Schlüssel sogar noch kleiner halten. Ich bin nicht gegen sie, aber wir können nicht unendlich Platz für Autos schaffen.“ Stattdessen sollte mehr der Blick auf Konzepte wie Carsharing gelegt werden. „Wir geben viel Geld für Radwege aus, zudem können wir nicht immer mehr für Parkflächen versiegeln. Da müssen wir langsam vernünftig werden und andere Wege gehen.“

Franz sah die vermehrte Flächennutzung für Parkplätze kritisch: „Man kann aus den Höfen auch Parkhöfe machen – aber so, wie es jetzt geplant ist, hat es halt Charakter.“ In großen Städten gebe es ohnehin keine Schlüssel für Parkflächen mehr. Auch, dass das ein oder andere Ausschussmitglied mit der Variante von 74 Wohneinheiten liebäugelte, sah Franz kritisch: „An sich ist für mich 70 das maximale, aber eigentlich ist das Konzept auf 54 Wohneinheiten ausgelegt – mit allen Wohnformen.“

Grundstück zurückgehalten

Eine eindeutige Lösung kam allerdings an diesem Abend nicht auf, außer das kurz der für das Quartier mitgeplante Spielplatz in die Flächendebatte mit einbezogen wurde – unter der Frage, wer am Ende in dem Quartier leben würde. „Ich erahne da ein Missverständnis“, bemerkte Bürgermeisterin Sandra Röse: Man habe noch ein Grundstück in dem Bereich zurückgehalten, unter dessen Einbeziehung könnte die ursprünglich als Spielplatz eingeplante Fläche für Parkplätze genutzt werden. Aber auch bei dem Charakter des Quartiers hinsichtlich von Mietwohnen merkte Andreas Dotzauer (FDP) an, dass Deutschland eine Mieternation sei. „Das Bestreben sollte mehr in Richtung Eigentum gehen.“ Das sah Großjohann kritisch: „Wir müssen nicht nur Eigentum schaffen, sondern auch Mietwohnungsbau – so viel wie möglich.“

Diese Debatte ging der Verwaltung ebenfalls schon einen Schritt zu weit, sollten in der Sitzung doch eigentlich lediglich die Regularien festgelegt werden. „Wir starten heute erst einmal das Änderungsverfahren für den Bebauungsplan“, machte Marco Schaubitzer, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung deutlich. „Wir können nicht sagen, wie die Welt in zehn Jahren aussehen wird. Von daher ist der Aspekt der Nachhaltigkeit wichtig.“ Später könne noch einmal über Parkplätze gesprochen werden – „dann aber getrennt vom Bauleitprozess“, so Schaubitzer. In einer Woche wird das Konzept von Parc Bau dann im Verwaltungsausschuss zur Beschlussfassung auf dem Tisch liegen.