Es blüht am Oyterdamm: Aus einem Maisfeld wird eine Fläche mit Blumen und Kräutern

Von: Anne Leipold

Felix Schulze-Varnholt erklärt den Mondelez-Mitarbeitern, was ausgesät werden soll. © Leipold

Wo bis vor einiger Zeit noch Mais stand, soll es jetzt blühen: Auf einer Fläche am Oyterdamm entsteht derzeit eine Wiese mit Blumen, Kräutern und Buchweizen.

Oyten – Staub steigt hinter der Kreiselegge auf, die Landwirt Lorenz Fischer über sein 0,8 Hektar großes Feld lenkt. Er bereitet das Saatbett vor, in dessen leichten, sandigen Boden dieses Jahr statt Mais eine Blühwiese eingesät wird. Sonnen-, Mohn- und Kornblumen, aber auch Buchweizen und Kräuter wie Dill werden dort bald wachsen. „Wir verwenden mehrjähriges, regionales Saatgut, um nachhaltige Lebensräume zu schaffen“, erklärt am Rand des Feldes derweil Felix Schulze-Varnholt, Mitbegründer von „Artenglück“, das er 2020 gemeinsam mit Lara Boye als Start-up ins Leben rief, um sich in Kooperation mit Unternehmen und Landwirten mit Blühwiesen, Wald-Aufforstungen und Vogelschutzfenstern für mehr Artenvielfalt einzusetzen.

Einer dieser Partner ist das Unternehmen Mondelez International mit Sitz in Bremen. Gemeinsam lassen sie am Oyterdamm nun die erste von mehreren Blühwiesen in der Bremer Region entstehen. „Biodiversität ist ein großes Wort“, sagte Jenny Linnemann, Pressesprecherin von Mondelez International. Mit Projekten wie der Artenglück-Blühwiese soll dieses konkretisiert und ganz praktisch Mitarbeitern nähergebracht werden, indem sie beim Aussäen mithelfen können.

So schaffen wir ein Mini-Einkommen für die Landwirte und eine Wertschöpfung für Grenzertragsflächen.

Dass er mit einer solchen Blühwiese vor seiner eigenen Haustür regionalen Naturschutz betreiben kann, sagte Lorenz Fischer gleich zu. Mit 8 000 Quadratmeter Fläche sei das Feld in der Landwirtschaft zwar noch relevant, doch viel mehr als Mais lasse sich darauf nicht anbauen, da ein Gutteil der Fläche etwa für das Wenden der Maschinen benötigt werde, was hohe Kosten, aber wenig Ertrag bedeute. Da die Fläche außerdem sehr zentral und direkt an der Autobahn liegt, herrscht dort viel Verkehr, logistisch war die Fläche für Fischer daher nur schwer und zumeist nur am Wochenende zu bearbeiten, erklärte er.

„Wir achten darauf, welche Flächen wir nehmen, um nicht in Konkurrenz mit der Lebensmittelproduktion zu treten“, erklärte Schulze-Varnholt, selbst Landwirt. Es sind solche Grenzertragsstandorte, die daher für Blühwiesen ausgewählt werden. „So schaffen wir ein Mini-Einkommen für die Landwirte und eine Wertschöpfung für Grenzertragsflächen.“ Die direkt an dem Feld lebenden Nachbarn jedenfalls dürften sich freuen, die kommenden Jahre ein buntes Blumenfeld vor den Fenstern zu haben.

Individuell zusammengestelltes Saatgut

In die Saatwelle seiner Drillmaschine schüttet er schließlich das individuell zusammengestellte Saatgut, das aus mehr als 40 verschiedenen Komponenten besteht. Die Wildkräuter beispielsweise werden erst im kommenden Jahr blühen. „Deswegen sieht die Blühwiese jedes Jahr anders aus“, erzählte Schulze-Varnholt, während er eine Handvoll Saatgut durch seine Finger rieseln lässt. Für die vier Mitarbeiter von Mondelez füllt er je einen Eimer zur Hälfte mit Sand. Darunter werden gut 200 Gramm Saatgut gemischt. Auf einen Quadratmeter sind ein Gramm Saatgut ausreichend, erklärte er.

Beim Verteilen des Saatguts helfen alle mit. © Leipold

Der Sand hilft dabei, die Mischung besser über den Boden zu verteilen. Konzentriert gehen die Mitarbeiter Schritt für Schritt nebeneinander das 130 Meter lange Feld langsam ab und streuen das Sand-Saat-Gemisch aus, denn die Dosierung ist gar nicht so leicht. Währenddessen startet Fischer seine Maschine, um auf der restlichen Fläche auszusäen. Was von Hand allein drei Stunden dauern würde, schafft er mit seiner Drillmaschine wesentlich präziser in nur einer halben Stunde, schätzte Schulze-Varnholt.

Etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt hat der Landwirt ein weiteres Feld, auf dem dieses Frühjahr eine weitere Blühwiese ausgesät wird, sodass dann insgesamt 1,7 Hektar Fläche blühen werden. Weitere Blühwiesen sind im Herbst geplant, sodass die Bremer Region um insgesamt 3,8 Hektar Blumen und Kräuter reicher sein wird.