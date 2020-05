„Augen und Herzen öffnen“

Jonathan Becker arbeitete zweieinhalb Monate in Flüchtlingscamps auf Samos und Lesbos

+ Jonathan Becker (20) aus Oyten – hier mit seiner französischen Mitstreiterin Lucy im Kleiderlager des Flüchtlingscamps Vathy auf Samos – arbeitete zweieinhalb Monate für nichtstaatliche Hilfsorganisationen in der Ägäis. Sobald die Grenzen wieder offen sind, will er möglicherweise für einen weiteren humanitären Einsatz nach Griechenland reisen. Beruflich plant der junge Oytener ab September ein Biologiestudium mit Schwerpunkt Umwelt- und Artenschutz.

Oyten - Von Petra Holthusen. „Diese zweieinhalb Monate waren bisher die turbulentesten meines Lebens. Und die mit Abstand schlimmsten – nie zuvor habe ich so viel Leid und Ungerechtigkeit erlebt.“ Trotzdem oder gerade deshalb ist Jonathan Becker (20) „froh darüber, diese Erfahrung gemacht zu haben“. Diese Zeit, in der er als freiwilliger Helfer humanitärer Organisationen in Flüchtlingscamps auf Samos und Lesbos in der griechischen Ägäis gearbeitet hat, habe ihn bestärkt, sich in seinem weiteren Leben für die einzusetzen, „denen es nicht so gut geht wie mir selbst“, sagt der Oytener. Schweren Herzens musste er Ostern von Lesbos zurück nach Hause reisen, auch weil „ich mit meinen Kräften ziemlich am Ende war“. Jetzt hat sich Becker so weit erholt, dass er am liebsten wieder hinfahren würde. Aber wegen der Corona-Pandemie sind die Grenzen zu.