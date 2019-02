Auffahrunfall auf der A1 bei Oyten: Mann wird schwer verletzt

Ein Auffahrunfall auf der Autobahn 1 bei Oyten hat am Montagabend für eine Sperrung zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen gesorgt. Ein Mann ist schwer verletzt worden.

Oyten/A1 - Bei einem Auffahrunfall auf der A1 bei Oyten ist am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein Mann schwer verletzt worden. Das Opfer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der betroffene Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen wurde in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, kam es an einem Stauende zu diesem folgenschweren Unfall. Ein Kleintransporter musste hinter einem stehenden Lastwagen halten. Der Fahrer eines folgenden Sattelzuges übersah wohl den anhaltenden Transporter und fuhr auf. Der Kleintransporter wurde in den vorderen Lastwagen geschoben und schwer beschädigt. Die Feuerwehr Oyten befreite den Fahrer aus seinem Cockpit. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gefahrgut-Laster bleibt im Graben liegen

Bei dem auffahrenden Laster handelte es sich laut Feuerwehr Oyten um einen Gefahrgut-Lkw, der halb im Graben landete. Der Laster hatte Distickstoffmonoxid als Stoff geladen. Dies könne zur Erstickung oder Erfrierungen führen, erklärte Tobias Schone, Pressesprecher der Feuerwehr Oyten.

Sperrung dauert bis in den Abend an

Die Sperrung werde laut Polizei noch bis zum späten Montagabend andauern. Nähere Angaben zur Unfallursache und zum entstandenen Sachschaden konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wenige Kilometer weiter in Fahrtrichtung Hamburg sorgte ein Auffahrunfall auf der A1 bei Sottrum für stundenlange Verkehrsbehinderungen mit langen Staus. Mehrere Folgeunfälle mit mehreren Verletzten passierten im Laufe des Nachmittags. Der Stau dieses Unfalls war wohl verantwortlich für den Unfall bei Oyten. Bestätigen wollte die Polizei diesen Zusammenhang noch nicht.

