Auf der Spur des Bösen

Von: Petra Holthusen

Teilen

Axel Petermann las und erzählte im Schein einer alten Polizeischreibtischleuchte. © Dennis Bartz

Oyten – Wohl noch nie hat ein laut dröhnendes „Test! Test!“ aus den Boxen an der Bühne so einen Beifallssturm im Oytener Rathaus ausgelöst. Kollektives Aufatmen bei der Fangemeinde, als die Technik im Saal endlich funktionierte und Stargast Axel Petermann danach bis in die hinteren Reihen zu verstehen war. Schließlich waren die erwartungsvollen Besucher der Lesung am Freitagabend gekommen, um den namhaften Kriminalisten, Fallanalytiker und Buchautor, der „auf den Spuren der Toten“ unterwegs ist, zu hören. Das Sehen war ohnehin eingeschränkt. Weil die riesige Bildleinwand für Foto- und Filmeinspielungen fast die gesamte Bühne einnahm, war der Tisch, an dem Petermann (70) im bescheidenen Schein einer alten Polizeischreibtischleuchte las und erzählte, in eine hintere düstere Ecke gerückt worden.

Crime Time zieht, in der Steigerung True Crime erst recht. 180 Karten hatte die veranstaltende Gemeindebücherei für die Petermann-Lesung über wahre Verbrechen und ihre Aufklärung verkauft. Mehr ging nicht, und so musste Leiterin Jacqueline Ballandis zu ihrem Bedauern an der Abendkasse noch einige Interessierte abweisen. Für die, die Platz gefunden hatten, rundeten die Aktiven des Vereins KiO (Kultur in Oyten) den Krimi-Genuss mit einem Getränke-Service ab.

„Das ist ja wie Eis lecken“, ließ Petermann gelassen seinen trockenen Humor aufblitzen, als er sich angesichts besagter Technikprobleme gezwungen sah, immer dichter ans Mikro zu rücken. Unterhaltsam erzählte er zunächst von sich selbst. Dass die alltäglichen privaten Begegnungen mit seiner Klientel den Bremer Kriminalbeamten und seine junge Familie vor Jahrzehnten zum Umzug vom Peterswerder ins beschauliche Oytener Königsmoor bewogen hatten. Und dass er nach der Schule eigentlich nur bei der Polizei gelandet war, weil er nicht wusste, „was ich mit meinem Leben anfangen sollte“, und es vordringlich erstmal galt, den Bundeswehrdienst zu vermeiden: „Ersatzweise 18 Monate Bereitschaftspolizei – das klang gut.“ Petermann blieb. Auf der Polizeischule entdeckte er seine „Affinität zur Kriminalität: Alles, was mit Mord und Totschlag zu tun hatte, interessierte mich sehr“. Das Gewaltverbrechen an einem jungen Mädchen – „mein erster Einsatz als Spurensucher an einem Tatort“ – bestärkte Petermann in seinem Antrieb, Tötungsdelikte aufklären zu wollen. Mehr als tausend wurden es bis zur Pensionierung des Mordkommissionsleiters und Fallanalytikers vor acht Jahren.

Losgelassen hat ihn das nie. Seit 2014 ermittelt er auf Wunsch von Angehörigen privat in ungeklärten oder möglicherweise mit falschen Ergebnissen zu den Akten gelegten Fällen. Versucht, bei den Strafverfolgungsbehörden die Wiederaufnahme von Verfahren zu erreichen, und nutzt seine eigene Spurensuche für weitere Buchveröffentlichungen. Sein jüngstes Buch „Im Auftrag der Toten. Cold Cases – Ein Profiler ermittelt. Ungelösten Morden auf der Spur“ erschien 2021. Für Juni 2023 kündigt Axel Petermann auf seiner Homepage das Erscheinen eines zusammen mit der Langwedeler Bestseller-Kollegin Petra Mattfeldt verfassten True-Crime-Thrillers an: „Im Kopf des Bösen – Der Sandmann“.

Gewaltverbrechen gebe es heute übrigens nicht mehr als früher, flocht Petermann ein. Der Eindruck täusche durch die mediale Präsenz und Verbreitung. „Unter 500 Tötungsdelikte“ würden derzeit deutschlandweit pro Jahr gezählt – „1990 lagen wir bei fast 3000 Verbrechen“. In seinen Anfangsjahren bei der Kripo habe es allein in Bremen jeden Monat 50 versuchte oder vollendete Tötungsdelikte gegeben. „Wir leben wirklich in einem Land, wo wir sicher sind“, betonte Petermann. Auch wenn jedes einzelne Verbrechen „sehr, sehr tragisch“ sei. Für die Opfer, deren Angehörige – aber auch für die Familien der Täter, in denen ebenso „zerbrochene Menschen“ zurückblieben.

„Als Ende der 90er-Jahre aus den USA das Profiling zu uns herüberschwappte, interessierte mich das sehr“, erzählte Petermann. Er beschäftigte sich intensiv mit der operativen Fallanalyse und baute eine entsprechende Abteilung bei der Bremer Kriminalpolizei auf. Sein Spezialgebiet machte den erfolgreichen Fallanalytiker zu einem gefragten TV-Gast, Buchautor, Berater bei „Tatort“-Produktionen und Vortragsreisenden.

Was es mit dem Ermittlungsansatz auf sich hat, ließ Petermann einen alten Fernsehbeitrag über sich auf der Leinwand erzählen: „Ich bin Profiler, Spezialist für ungeklärte Fälle, der Grübler und Querdenker unter den Ermittlern. Ich bin der, der stundenlang an einem Tatort steht und darauf wartet, dass er zu mir spricht.“ Weniger dramatisch erläuterte der im Saal präsente Petermann das Vorgehen: Welche Entscheidungen hat der Täter getroffen bei der Auswahl des Opfers und bei der Tatausführung? Welche Fakten liefert der Tatort? Bei seiner „Arbeit auf der Spur“ würden für den Analytiker die Abläufe klar und in der Folge das Warum. Aus dem Verstehen ergebe sich ein umfassendes Persönlichkeitsbild des gesuchten Straftäters und somit eine höhere Chance, ihn zu fassen.

„Genauso wichtig ist der Ausschluss von Verdächtigen“, ergänzte Petermann. Jemanden zu Unrecht zu verdächtigen, sei eine „schlimme Erfahrung“ auch für den Ermittler, so Petermann aus eigenem Erleben. Zwar las er auch Sequenzen aus mehreren seiner Bücher, am eindrucksvollsten aber wirkten die frei erzählten Passagen über seine Arbeit auf der „Spur des Bösen“ bis in die Köpfe von Serienmördern.