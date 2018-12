Auch bei Schietwetter: Singen am Oytener Weihnachtsbaum

Regen prasselt, und der Wind weht einem eisig ins Gesicht. Dennoch herrscht an diesem Freitagabend in Oyten am großen Weihnachtsbaum gegenüber dem Restaurant „Linda’s“ gelöste Stimmung. Mehr als 40 Hobbysänger trotzen erfolgreich beim Weihnachtssingen dem Wetter. Peter Franck hat alles schon im 16. Jahr organisiert. „Oh Tannenbaum“ oder „Oh du fröhliche“ erklingen. Die Musiker der Blaskapelle Oyten spielen im Schutz eines Pavillons am Restaurant. Peter Franck steht vor der großen Gruppe, gibt nicht nur den Takt vor, sondern kündigt auch an, welche Lieder gesungen werden. Außerdem wurde um Spenden für das Kinderhospiz „Löwenherz“ gebeten. - Foto: Woelki