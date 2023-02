Arche Oyten dankbar „für jeden einzelnen Cent“

Von: Petra Holthusen

Die Sagehorner Kalendermacher Gunther Theis (l.) und Peter Köster spenden den Reinerlös von 250 Euro an die Oytener Arche von Tierschützerin Ivonne Sommer. Weil die Verkaufszahlen des Kalenders diesmal zu wünschen übrig ließen, blieb zum Bedauern der Initiatoren nicht so viel für den guten Zweck übrig. Ivonne Sommer jedoch strahlte: „Wir freuen uns über jeden einzelnen Cent.“ 78 Tiere versorgt die spendenfinanzierte Arche derzeit. © Holthusen

Oyten – Auf mehr als 2000 Euro summieren sich die Futterkosten im Monat, und die Tierarztkosten haben allein im Januar rekordverdächtige 1000 Euro erreicht. Klar, dass die Tierauffangstation Arche Oyten für jede Spende dankbar ist. „Wir freuen uns über jeden einzelnen Cent“, sagt Ivonne Sommer, die die Arche vor sechs Jahren auf dem elterlichen Hof an der Achimer Straße in Oyten gegründet hat und Vorsitzende des Trägervereins ist. Groß war also die Freude, als gestern die Herausgeber des Sagehorner Bildkalenders, Gunther Theis und Peter Köster, zu Besuch kamen und den Reinerlös aus dem Verkauf des Kalenders 2023 in Höhe von 250 Euro als Spende übergaben.

Im dritten Jahr in Folge hatten Theis und Köster im vorigen Herbst einen Bildkalender mit historischen Aufnahmen aus Sagehorn in Druck gegeben. Für die Ausgabe 2023 wählten die beiden engagierten Sagehorner aus ihrer rund 500 alte Fotos umfassenden Sammlung 25 Bilder aus, die einen Einblick in die Geschichte des Dorfes, seiner Bewohner und ihrer Lebensumstände geben: Szenen aus dem früheren dörflichen Vereinsleben und dem landwirtschaftlichen Alltag sowie markante Gebäude, ehemalige Geschäfte und Hofstellen.

Auf eigene Rechnung ließen Theis und Köster die 150er-Auflage in der Kalendermanufaktur Verden drucken und boten die Kalender im Ort zum Stückpreis von 17 Euro an. Diesmal allerdings lief der Verkauf schleppend. Ob es an den allgemeinen Sparzwängen lag oder an der Tatsache, „dass es immer weniger Leute mit Bezug zu den alten Fotos gibt“, können Theis und Köster nicht sagen. Auf jeden Fall sind 26 Kalender übrig geblieben. Wer gerne noch ein Exemplar hätte, kann sich an die Herausgeber wenden (Peter Köster ist telefonisch unter 04207/3939 erreichbar). Ob sie für 2024 wieder einen Sagehorner Bildkalender auflegen, wissen Theis und Köster noch nicht: „Das entscheiden wir im Herbst.“

Die fehlenden Verkaufseinnahmen schmälern diesmal den Reinerlös um mehrere hundert Euro. Sehr zum Bedauern der Kalendermacher, weil die beiden nämlich diese Summe immer für einen guten Zweck in der Gemeinde spenden. Nach der Kita Sagehorn und der Rehkitzrettung hatten sie sich nun die Arche Oyten als Empfänger ausgesucht. Auf dem Hof kümmern sich Ivonne Sommer, ihre Eltern und weitere Mitstreiterinnen in ihrer Freizeit mit hoher Professionalität und großem Einsatz um alte, kranke, verletzte oder misshandelte Haus- und Wildtiere, die bei ihnen in Obhut gegeben wurden. „Das ist praktischer Tierschutz, der jede Unterstützung verdient“, finden Köster und Theis.

Derzeit beherbergt und versorgt die Arche nach Sommers Worten 78 Tiere – darunter 30 Igelkinder, die über den Winter gebracht und danach wieder ausgewildert werden, bis dahin aber jede Menge Katzenfutter verputzen. Gute Esser sind auch die Kaninchen, Meerschweinchen, Hunde, Katzen, Schafe, Ziegen und Pferde, die auf dem weitläufigen Hof aufgepäppelt werden und hier oft ihren Lebensabend verbringen. In Sommers Arche landen zumeist Tiere, „die keiner mehr haben will“. Weil sie alt und pflegebedürftig sind oder infolge von „Qualzüchtungen“ körperliche Einschränkungen haben. In ein neues Zuhause vermittelt der Hof nur wenige Tiere.

Den Unterhalt der Vierbeiner bezahlen die Tierschützerinnen teils vom eigenen Verdienst im Beruf, vor allem aber aus Spenden. Gerade vor Weihnachten seien auch Firmen da sehr großzügig, sagt Sommer. Insgesamt sei die Spendenbereitschaft seit Corona jedoch zurückgegangen. Froh ist sie über die Unterstützung der „Futterhäuser“ in der Region und die Kulanz der Tierärztin. Dennoch arbeitet der ehrenamtlich betriebene Gnadenhof ständig am Limit, und „wir müssen bei Anfragen leider oft genug nein sagen, wenn wir gerade keine Tiere mehr aufnehmen können“, schildert Sommer.

Wer den Tierschutzverein Arche Oyten mit einer Spende unterstützen möchte, kann dafür das Konto der Arche mit der IBAN DE93 2915 2670 0020 5775 73 bei der Kreissparkasse Verden nutzen. Wer Mitglied oder Tierpate werden will oder Grünfutter beisteuern kann, erreicht Ivonne Sommer telefonisch unter 0172/3410889 und per E-Mail an archeoyten@gmx.de. Im Internet gibt es weitere Infos unter www.arche-oyten.de.