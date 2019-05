Anwohner wollen Lärm- und Sichtschutz

„Fairer Interessenausgleich“ größte Herausforderung im neuen Bahnhofsumfeld

+ Die Umfeldplanung für die neue Bahnstation erläuterten (v.re.) Bürgermeister Manfred Cordes, Moderatorin Franziska Lehmann (proloco Bremen), Jens Fiebelkorn (Ingenieurbüro Born + Ermel), Guido Kahle (Bauamt Oyten) und Roland Neumann (Agentur BahnStadt).

Oyten - Von Petra Holthusen. Den Kampf für Erhalt und Modernisierung des alten Bahnhofs und gegen den Neubau der Station 500 Meter weiter im beginnenden Sagehorner Wohngebiet hat Oyten vor Jahren gegen die allmächtige Deutsche Bahn verloren. Jetzt muss und will die Gemeinde aus der ungewollten Verlegung des Bahnhaltepunkts das Beste machen: Ein Bahnhofsumfeld schaffen, das für Fahrgäste attraktiv ist und so der Stärkung des Personennahverkehrs auf der Schiene nützt. Die größte Herausforderung – neben der finanziellen – ist dabei der von Bürgermeister Manfred Cordes zugesagte „faire Interessenausgleich“ für die, die unter dem neuen Bahnhof leiden werden: die direkten Anwohner und der Schützenverein Sagehorn. Die Aufgaben seien benannt und kurzfristig abzuarbeiten, und dafür sei „das eine oder andere an Kreativität an den Tag zu legen“, kündigte Cordes am Donnerstagabend zum Abschluss der Bürgerinformationsveranstaltung im Rathaussaal an. Der Einladung der Gemeinde, sich die Entwurfsplanung für das Umfeld am neuen Bahnhaltepunkt von den Fachplanern erläutern zu lassen, waren mehr als 70 Interessierte gefolgt, vor allem Sagehorner.