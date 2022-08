Anwohner wollen Ausbau für Spielplatz an Kloppenburger Straße in Oyten

Von: Lisa Duncan

Mit diesem farbenfrohen Schild weist die Gemeinde auf die Einhaltung von Regeln auf den gemeindeeigenen Spielplätzen hin. Für den eigentlich schön gelegenen Spielplatz an der Kloppenburger Straße (rechts die Rutsche am Hang) wünschen sich Anwohner in Oyten dringend einen Zaun sowie neue Spielgeräte, Sitzgelegenheiten und Mülleimer. © Duncan

Oyten – Farbenfrohe Schilder künden bereits davon, dass sich auf Oytens Spielplätzen schon bald etwas zum Positiven verändern könnte. Das hoffen zumindest Eltern, die an der Kloppenburger Straße und umzu wohnen. Bereits 2020 hatten Anwohner eine Liste mit 50 Unterschriften bei der Gemeinde Oyten eingereicht, damit der gern genutzte Kinderspielplatz an besagtem Standort besser ausgestattet wird.

Ganz oben auf der Wunschliste der Spielplatzbesucher steht ein Zaun, der das Gelände sowohl zur Straße hin – aufgrund der Unfallgefahr – als auch zum Bahndamm, wo täglich Hundehalter mit ihren Tieren Gassi gehen, abgrenzt. Des Weiteren fehlten an dem Spielplatzstandort zusätzliche Sitzbänke, Extra-Mülleimer, eine Nestschaukel und ein weiteres Spielgerät für Kleinkinder.

Nach einer Empfehlung des Fachausschusses vom April 2021 soll der Spielplatz an der Kloppenburger Straße aufgewertet werden. Dieses Votum erfolgte auch im Hinblick auf Besucher aus dem Neubaugebiet Imhof, das trotz einer ebenfalls eingereichter Unterschriftensammlung keinen eigenen Spielplatz bekommen soll. Doch bis auf die Schilder ist an der Kloppenburger Straße bislang nichts passiert. „Den Zaun gibt es immer noch nicht“, stellt Anwohnerin Christina Wieczorek fest.

„Die Planungen für die Erweiterung des Spielplatzes an der Kloppenburger Straße laufen“, sagt Claus Marx, zuständiger Fachbereichsleiter im Oytener Rathaus, auf Nachfrage. In die Haushaltsberatungen für das Jahr 2023, die im Herbst 2022 starten sollen, werde die Aufwertung der Spielfläche mit einfließen. Inwieweit die Anwohnerwünsche dann umgesetzt werden, kann Marx noch nicht sagen: „Die Frage ist, wie viel der Rat im Rahmen der Haushaltsberatungen bewilligt.“

Klar sei zum jetzigen Zeitpunkt lediglich, dass ein Zaun – und zwar nur Richtung Kloppenburger Straße, und nicht am Hang – aufgestellt werden soll. „Das soll noch dieses Jahr beauftragt werden“, stellt Marx in Aussicht. So habe sich seinerzeit der Fachausschuss entschieden, da eine vollständige Umzäunung aufgrund der Hanglage hohe Kosten verursachen würde. Bei der Frage, wann der Spielplatz einen Zaun zur Straße hin bekommen soll, sei krisenbedingt zu beachten: „Viele Firmen haben derzeit mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen.“

Wieczorek, die sonst mit ihrer Enkeltochter die Spielfläche an der Kloppenburger Straße besucht, erinnert sich an eine Ortsbegehung mit Ratsmitgliedern, zu der sie ebenfalls eingeladen war. Als „Hohn“ empfand sie beim Termin mit der Kommunalpolitik Vorschläge wie „eine Hecke wäre doch viel schöner als ein Zaun“. Das lenke vom Wesentlichen ab. „Eine Hecke erfüllt nicht die Funktion eines Zauns“ – nämlich, die Kinder vor dem fließenden Verkehr auf der angrenzenden Straße zu schützen. Nach mehrheitlicher Meinung des Fachausschusses sollte auf eine Hecke verzichtet werden, um den Spielplatzbereich transparent und offen zu halten.

An den neu aufgestellten Spielplatzschildern stört Wieczorek, dass darauf „empörenderweise sogar Hunde an der Leine erlaubt sind. Auf anderen Spielplätzen sind meines Wissens Hunde immer verboten.“ Angesichts der Möglichkeit für Hundebesitzer, ausfahrbare Leinen, sogenannte Schleppleinen, zu nutzen, biete eine Leinenpflicht den spielenden Kindern keinen wirksamen Schutz. Auch Hundekotbeutel würden so weiterhin im offenen Mülleimer neben der Spielplatzbank oder gleich auf dem Rasen landen. Den Wunsch nach einem Hundeverbot auf dem Spielplatzgelände hätten die Anwohner klar kommuniziert. „Da entsteht der Eindruck, unsere Wünsche werden mit Füßen getreten“, so Wieczorek.

Laut Marx habe man ein generelles Hundeverbot nicht aussprechen wollen, „weil viele Familien auch gerne ihren Fiffi dabeihaben“. Um dies in geordneten Bahnen zu halten, weise die Gemeinde mit den Schildern auf die Leinenpflicht hin. Marx kündigt an, dass abseits des Spielplatzes ein weiterer Mülleimer für die Kotbeutel aufgestellt werden soll.

Positiv war Christina Wieczorek aufgefallen, dass vor Kurzem offenbar der Einstieg zur Rutsche repariert wurde. Um die Rutsche am Hang für Kinder aber wirklich sicher zu machen, wären aus ihrer Sicht Autoreifen oder eine andere Kletterhilfe an der Seite erforderlich. Nach einem Regenguss geriete der seitliche Trampelpfad ansonsten zur zweiten Rutschbahn.

Unterdessen sei hinter der Kita am Berg ein neues Spielgerät aufgestellt worden. „Ich gönne denen das, aber wir haben Unterschriften gesammelt und bekommen nicht mal eine neue Bank“, bemerkt sie.

Wenn dieses Jahr der Zaun aufgestellt wird, „dann ist das für mich nur ein Anfang“, sagt Wieczorek, die das Kostenargument nicht gelten lassen will: „Oyten ist nicht arm.“ Wieczorek findet vielmehr, dass attraktive Spielplätze eine wichtige und lohnende Investition sind. „Die Gemeinde braucht Familien und Nachwuchs“, sagt sie.