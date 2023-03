Anlauf für Oytener „Berghütte 2.0“

Von: Heinrich Laue

In den leerstehenden Räumen des früheren Drogeriemarktes an der Bergstraße 58 könnte die zentrale Begegnungsstätte „Berghütte 2.0“ geschaffen werden. Dafür setzt sich die Oytener SPD-Gemeinderatsfraktion ein. Fahrschule und Friseurgeschäft im gleichen Komplex bleiben von diesen Plänen unberührt. © Laue

Oyten – Mit knapp 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Oyten-Süd nicht nur bevölkerungsmäßig größter Ortsteil der Gemeinde. Es wohnen dort auch – in einigen Quartieren – viele Menschen mit unterdurchschnittlichen Einkommen. Um nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch den zahlreichen älteren Bürgern einen zentralen Treffpunkt für unterschiedliche Aktivitäten zu bieten, hat die Oytener SPD-Gemeinderatsfraktion erneut das Projekt „Berghütte“ ins Gespräch gebracht – und zwar in der Version „Berghütte 2.0“.

In ihrem Antrag machen sich die Sozialdemokraten dafür stark, in den Räumen des ehemaligen Drogeriemarktes an der Bergstraße 58 einen „multifunktionalen Bürgerraum“ zu schaffen. Dort könnten Versammlungen und Treffen stattfinden, aber auch Volkshochschul-, Fitness- und Gymnastikkurse, ein Seniorencafé, Handarbeiten und Basteln, Lesungen, Spieleabende und kommunales Kino sowie Senioren-, Behinderten-, Renten- und Sozialberatungen. Das benachbarte Caritas-Projekt „Berghütte“ sollte laut SPD-Antrag ebenfalls in die neuen Räume verlegt werden.

Ein „Bürgerkiosk“ wäre auf der ehemaligen Fläche der Bäckerei Sammann im selben Gebäude denkbar. Back- und Presseshop, Minicafé, Lotto- und Reparaturannahme, Minibücherei und das Angebot von gelben und blauen Müllsäcken seien darin mit unterzubringen, meinen die Sozialdemokraten. Gerade nach der Corona-Pandemie und dem Wegfall des Bürgerraums im Obergeschoss der Kita Am Berg wachse der Bedarf nach einem neuen Treffpunkt in Oyten-Süd, der auch die Identifikation mit diesem Ortsteil stärken würde, betonen die Antragsteller.

Es sei dabei wichtig, das aktuelle Zeitfenster zu nutzen. Die Aussage, dass an der betreffenden Adresse neue Wohnungen gebaut werden sollen, ist nach Wissen der SPD nämlich überholt. Das gesamte Objekt an der Bergstraße solle vielmehr zur Vermietung angeboten werden.

Es müsse aber von vornherein gesichert sein, dass diese „Berghütte 2.0“ aktiv von den Einwohnern des Ortsteils genutzt werde, so Claus Marx. Der Leiter des Ressorts Bildungs- und Gebäudemanagement in der Gemeindeverwaltung verwies dazu in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses im Rathaus auf nicht so erfreuliche Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.

Es gebe Gruppen, die an einer „Berghütte 2.0“ sehr interessiert seien, versicherte Jannik Woelki (SPD). „Wer noch aktiv mitmachen möchte, darf sich gern melden“, appellierte der Ratsherr direkt an junge und ältere Bewohner des Am-Berg-Viertels.

„Macht erst mal ’ne Umfrage zum wirklichen Bedarf“, forderte Marlies Scheuer als beratende Bürgerin im Ausschuss. Sie erinnerte daran, dass die vorherige Begegnungsstätte nicht angenommen worden sei. Auch müsse erst Personal für die „Berghütte 2.0“ gefunden werden.

SPD-Sprecher Woelki regte dazu eine „Ideenwerkstatt“ an, in deren Vorbereitung und Umsetzung etwa Schülerfirmen einbezogen werden könnten.

Statt hier „einen fünfstelligen Geldbetrag wiederzubeleben, sollten wir uns lieber um die achte Kita in der Gemeinde kümmern“, fand hingegen Ingo Köhn (AfD).

Am Ende befürwortete der Ausschuss bei einer Gegenstimme den Beschlussvorschlag der Verwaltung. Die wird damit beauftragt, Kosten für eine Studie „zur Untersuchung des Bedarfs für die Schaffung eines multifunktionalen Bürgerraums in Oyten-Süd“ sowie für die Erstellung eines entsprechenden Nutzungskonzepts zu ermitteln. Nicht zuletzt sollen finanzielle Fördermöglichkeiten für Studie, Konzept und Umsetzung ausgelotet werden.

Bis zur nächsten Ausschusssitzung im Juni sei das alles wohl machbar, so Claus Marx. Insgesamt handele es sich jedoch um ein längerfristig angelegtes Vorhaben, wie sogar Jannik Woelki einräumte.