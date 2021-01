Mit Tempo 150 durch den Ort: Mann gibt bei Flucht vor Polizei Vollgas

Mit bis zu 190 km/h war ein Autofahrer am Samstag auf der Flucht vor der Polizei.

Ein Autofahrer ist am Samstag im irrwitzigen Tempo vor der Polizei geflüchtet, als ihn die Beamten zum Anhalten aufforderten. Dafür hatte er mehrere Gründe - und am Ende mehrere Strafverfahren.

Oyten - Ein auf der Autobahn 1 in Richtung Hamburg fahrender Audifahrer hat am Samstagmorgen die Anhaltezeichen der Beamten der Autobahnpolizei aus Langwedel ignoriert und drückte stattdessen ordentlich aufs Gaspedal. Laut einer Meldung der Polizei beschleunigte der Fahrer stark und versuchte die folgenden Beamten abzuhängen.

An der Anschlussstelle Oyten fuhr der Audi demnach von der Autobahn 1 ab in Richtung Achim und erreichte zeitweise Geschwindigkeiten innerorts von 150 km/h, außerorts von 190 km/h, heißt es weiter in der Meldung der Beamten. Durch riskante Fahrmanöver und das Ausschalten der Fahrzeugbeleuchtung versuchte der Audifahrer zusätzlich den Beamten zu entkommen.

Mehrere Einsatzwagen verfolgen Fahrer bis Uphusen

Die Beamten der Autobahnpolizei folgten dem Fahrer des Audi mit Blaulicht und Martinshorn und wurden durch weitere Einsatzkräfte aus Achim und Bremen unterstützt. In Achim-Uphusen bog der Audi dann plötzlich in eine Seitenstraße ein und kam infolge dessen von der Fahrbahn ab, teilt die Polizei weiter mit. Seine Fahrt endete in einer Garage eines Anwohners. Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort.

Etwa zwei Stunden später kann der flüchtige Fahrer von Kollegen der Achimer Polizei gestellt werden. In dem Audi fanden die Beamten der Polizei unter anderem eine kleine Menge Betäubungsmittel, zudem ist der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf den Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu, heißt es abschließend vonseiten der Polizei.