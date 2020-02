Abenteuer im Meerschweinchenhotel

Kinderbuchautorin Anna Lott liest in der Grundschule Oyten

+ Autorin Anna Lott. Fotos: kvs

Oyten - Von Kjara Von Staden. Die Meerschweinchen Moppi und Möhre sind verwirrt. Ihre Besitzer wollen in den Urlaub fahren: „Urlaub? Was soll das sein? Laub mit Uhren?“ Und es wird noch komischer: Die zwei Nager sollen nicht mitfahren, sondern zu Hause in einem Meerschweinchenhotel bleiben. Dass es da allerhand zu erleben gibt, ist ja wohl klar. Moppi und Möhre treffen auf nackt rasierte Meerschweinchen, Gruftis und schief singende Exemplare mit Namen Elvis. Sie retten einander vor dem Ertrinken im Luxuspool, feiern eine ausgelassene Party – und fliehen durch die Kanalisation, um zu überprüfen, ob ihre Menschen auch wirklich im Urlaub sind ...