A1 nach Unfällen wieder frei

Oyten/Bockel - Die Autobahn 1 ist zwischen Oyten und Bockel nach zwei schweren Unfällen wieder frei.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Langwedel wurde die Vollsperrung zwischen Oyten und Posthausen in Richtung Hamburg am frühen Mittwochmorgen aufgehoben. Bei einem Unfall an einem Stauende hatten sich am Dienstag vier Sattelzüge ineinander verkeilt.

Am frühen Dienstagabend hatte ein Berge-Unternehmen damit begonnen, die beteiligten Laster auseinander zu ziehen. Anschließend wurde die Ware umgeladen und dann die Führerhäuser samt Anhänger abtransportiert.

Aufgestaut hatte sich der Verkehr auf der Autobahn in Richtung Hamburg, da diese kurz vor der Anschlussstelle Bockel voll gesperrt war.

Sperrung der A1 bei Bockel aufgehoben

Auch dieser gesperrte Abschnitt etwa 20 Kilometer weiter wurde in der Nacht zum Mittwoch auf zwei Spuren wieder freigegeben. Wegen Reinigungsarbeiten sei eine Spur noch nicht befahrbar, teilte die Polizei mit. Bereits am Montag hatte dort ein Gefahrguttransporter nach einem Reifenplatzer Feuer gefangen.

Dadurch wurde die Fahrbahn so stark beschädigt, dass ein Unternehmen aus Scheeßel diese zunächst sanieren musste. Außerdem wurde eine Schilderbrücke abgebaut, gegen die der Laster während des Unfall prallte.

Da der Unfallfahrer auch in die Leitplanke krachte, war die Autobahn von Montagabend bis in die Nacht zu Dienstag in beide Richtungen gesperrt. Autofahrer standen stundenlang im Staun - wo wie unser Reporter Ulf Buschmann, der in einer Reportage seine Erlebnisse während dieser Wartezeit schildert.

