2711 Stunden für andere im Einsatz

Oyten – 339 Stunden hat jeder der acht Aktiven in der Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Oyten voriges Jahr im Schnitt geleistet – ehrenamtlich und unentgeltlich für das Gemeinwohl, neben Job und Familie. 339 Stunden sind bei Berufstätigen etwa zwei Monate Arbeitszeit. Für die Rotkreuzler müsste das Jahr also eigentlich 14 Monate haben. Hat es natürlich nicht, weshalb sie den allergrößten Teil ihrer Urlaubs- und Freizeit der Arbeit im DRK widmen. Das zumeist schon sehr lange Zeit:

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im DRK wurden bei der Jahreshauptversammlung am Mittwochabend im DRK-Heim an der Dorfstraße Paul Müritzsch, Agnes Müritzsch, André Hasch und Tanja Gotthardt ausgezeichnet, für 20 Jahre Oliver Steinau. Fast alle der ehrenamtlichen Einsatzkräfte nehmen zusätzlich Vorstandsämter wahr. Mit herzlichen Worten und Blumen dankte Ortsvereinsvorsitzende Edith Esselmann den Mitstreiterinnen und Mitstreitern für ihr Engagement. DRK-Kreisvorsitzender Jörg Bergmann schloss sich an und betonte die wachsende Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes in der klassischen Katastrophenschutzarbeit. Die nicht pünktlich fertig gewordenen Ehrenurkunden für die Oytener Jubiläums-Rotkreuzler will er nachreichen.

Auf eine Gesamtzahl von 2711 Einsatz- und Dienststunden kam Bereitschaftsleiter Hendrik Frank in seiner Bilanz 2018. Zu Buche stehen unter anderem vier Kocheinsätze mit der Verpflegungsgruppe, 14 Sanitätseinsätze, die Rundum-Versorgung von fast 1000 Blutspendern bei den vier Spendeaktionen im Rathaus, drei Einsätze der Schnellen Einsatzgruppe (SEG) bei Bränden und Übungen und 13 allgemeine Dienste. Zusätzlich gehören Fortbildungen zum Programm – unter anderem fuhr Familie Müritzsch mit drei Leuten zu einem Feldkochlehrgang ganz bis nach Mecklenburg-Vorpommern.

Zwei Vorstandsämter standen jetzt turnusmäßig zur Wahl an: Einstimmig wurden der stellvertretende Bereitschaftsleiter Oliver Steinau und der stellvertretende Kassenwart André Hasch von der Versammlung für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Beim Oytener Frühlingsfest am Sonntag, 31. März, ist das DRK übrigens auch dabei, stellt den Besuchern sich und seine Arbeit vor und verkauft selbstgekochte Suppe. pee

Info und Kontakt

Das DRK Oyten freut sich immer über neue Aktive. Wer mal in die Arbeit der Bereitschaft hineinschnuppern möchte: Dienst ist mittwochs 14-tägig in den geraden Wochen ab 20 Uhr im DRK-Heim an der Dorfstraße 18 – Auskunft gibt Edith Esselmann unter Telefon 04207 / 3912. Das Jugendrotkreuz für den an Erster Hilfe & Co. interessierten Nachwuchs im Alter von 6 bis 27 Jahren trifft sich unter Leitung von Daniela Loof (erreichbar unter Telefon 0176 / 55528721) alle zwei Wochen dienstags von 17 bis 19 Uhr im DRK-Heim Dorfstraße – das nächste Mal am 26. März.