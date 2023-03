150 Oytener entmüllen die Landschaft

Die Jägerschaft Oyterdamm lädt ihren gesammelten Müll an der zentralen Sammelstelle am Oytener Feuerwehrhaus ab. © sp

Oyten – „Danke!“ Ebenso kurz wie passend fiel am Mittag das abschließende Statement von Bürgermeisterin Sandra Röse zur Oytener Frühjahrsputzaktion aus. Weit mehr als 150 Einwohnerinnen und Einwohner hatten am Samstagmorgen ihren Teil zum Gelingen der Aktion beigetragen. Jung und Alt entmüllten die Oytener Landschaft und befreiten sie von Unrat, den andere einfach achtlos in die Natur geschmissen hatten.

Ortsvorsteher Reinhard Raake war Teil der Bockhorster Truppe, die an vielen Stellen fündig wurde: „Unglaublich, was und wie viel dickfellige oder gedankenlose Zeitgenossen einfach wegwerfen, obwohl fast überall Mülleimer in der Nähe stehen.“ Raakes größtes Ärgernis – nicht nur beim Aufsammeln: „Es gibt Hundebesitzer, die lassen ihr Tier am Straßenrand das Geschäft verrichten, stopfen den Haufen in eine Plastiktüte – und werfen diese dann samt Inhalt in die Landschaft.“ Alle Ortsvorsteher hatten zur Teilnahme am Frühjahrsputz der Gemeinde aufgerufen. Margret Lueßen war für ihren Ortsteil Sagehorn zuständig und freute sich über etliche Mitstreiter und Mitstreiterinnen. In Sagehorn waren besonders der Bahnhof und der Gleisseitenraum eine riesige Müllfundgrube. Dort mussten sogar Zwischendepots angelegt werden.

Aber auch in allen anderen Ortsteilen gab es genug zu tun. Kippen, gebrauchte Masken, Papier, Plastik, Flaschen, Draht, Dosen und Fastfood-Verpackungen bildeten den Hauptbestandteil des gesammelten Unrats. Aber auch Autoreifen, eine Kaffeemaschine, ein schon mit Moos bewachsenes altes Fahrrad, ein Fernseher und ein Skateboard wurden gefunden. Zwei im Graben liegende Nummernschilder muss vor der endgültigen Entsorgung noch die Polizei in Augenschein nehmen.

Die Motivation der freiwilligen Müllsammler, so das Ergebnis unserer kleinen Umfrage, war durchweg gleich: Bürgerpflicht und vor allem der Wunsch nach einem schönen Ortsbild. Die kleine Tilda Herbst, die mit Bruder Jonte sowie Mutter Joana und Vater Thomas unterwegs war und ordentlich Unrat in den kleinen Hänger warf, nannte noch einen anderen Grund: „Ich mache mit, weil Mama das gesagt hat.“ Das nennt man wohl elterliche Vorbildfunktion.

Brita Jansen, die sich mit ihrer Freundin Iman Hannousch an der Aktion beteiligte, meinte: „Wir sind in der Whatsapp-Gruppe ,Wir Sagehorner’. Wenn man zu dieser Gemeinschaft gehört, muss man auch mitmachen.“

So ähnlich dachten offensichtlich viele. Die Aktiven der Jägerschaft Oyterdamm waren ebenso dabei wie die Fischereifreunde Brillensee, die Sportvereine, die Jugendfeuerwehren und viele mehr. Auch Einzelpersonen waren spontan gekommen. Selbst der Bürgerbusverein samt seinem Gefährt mischte mit. Die Kindergärten hatten schon im Vorfeld eigene Aktionen durchgeführt.

Der Müll wurde an einigen Sammelstellen gelagert und wird nun vom Bauhof der Gemeinde fachgerecht entsorgt.

Außer den lobenden Worten der Bürgermeisterin gab es im Anschluss für die fleißigen Helfer am Rathaus aus den Händen von DRK-Helfern Bratwurst und Butterkuchen als Belohnung – wobei man sich beim kleinen Plausch einig war: „In einem Jahr werden wir wieder den Müll anderer Leute wegräumen müssen.“

Der Bereich Bahnhof und Gleise in Sagehorn ist eine wahre Müllfundgrube für Margret Lueßen (l.) und Bärbel Stelter. © sp