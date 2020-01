1300 Euro fürs Kinderdorf ersungen

Oytener Adventssänger überreichen Spende der Aktion 2019 in Worpswede

+ Die Spende vom Oytener Adventssingen 2019 in Höhe von 1300 Euro, die für das SOS-Kinderdorf in Worpswede bestimmt ist, überreichen Peter Franck (rechts) und Richard Schacht an Kinderdorf-Mitarbeiterin Karin Peichert.

Oyten – „Das Adventssingen 2019 in Oyten hatte nicht nur eine außergewöhnlich hohe Beteiligung – sondern mit 1300 Euro auch eines der besten Spendenergebnisse der letzten Jahre“, bilanziert Mitorganisatorin Ute Grosse Hülsewiesche. An insgesamt sechs Abenden waren auch in der jüngsten Vorweihnachtszeit Menschen zum gemeinsamen Singen an den Gemeindeweihnachtsbaum an der Schulstraße eingeladen, und viele machten von dem Angebot einer Auszeit vom oft hektischen Alltag reichlich Gebrauch.