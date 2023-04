125 Oytener Kita-Beschäftigte arbeiten zum Thema Spielentwicklung

Von: Petra Holthusen

Dana Grabeleu-Szczes und Martina Laute-Voßwinkel (r.) haben die Fortbildung in den sieben Kitas mit organisiert. © Holthusen

Oyten – Was Kinder fürs Leben brauchen, lernen sie in den ersten Jahren beim Spielen. Beim freien Spielen entwickeln sie sozusagen nebenbei die sozialen, emotionalen, motorischen, sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten, die grundlegende Bausteine sind für spätere Lernformen und Lebenswege. Selbstbestimmtes Spielen ist also wichtig. Wie dafür im Kita-Alltag ganz bewusst Raum und Zeit geschaffen und gestaltet werden können, damit beschäftigen sich in dieser Woche 125 Erzieherinnen und Erzieher aus und in den sieben Kindertagesstätten in der Gemeinde Oyten.

Die einrichtungsübergreifende zweitägige Fortbildung ist in dieser Größenordnung die erste ihrer Art in der Gemeinde. Das Konzept hatten die sieben Kita-Leiterinnen, die sich regelmäßig austauschen, schon für März 2020 fix und fertig geplant – „und dann kam der Lockdown“, schildert Martina Laute-Voßwinkel, Leiterin des evangelischen Kindergartens. „Aber das Thema Spielen ist weiterhin aktuell – mehr denn je“, sagt Dana Grabeleu-Szczes, Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte Am Berg.

Gestern und heute kommt das pädagogische Fachpersonal nun zu den Workshops zusammen, die verschiedene Facetten des Spielens intensiv in den Blick nehmen. Thematische Schwerpunkte sind die Spielentwicklung von Kindern unter drei Jahren, Spiel und Sprache, erlebnisreiche Bewegungslandschaften, Spiel und Bindung, Spiel-Räume und Materialien, draußen spielen und das Spiel im Kita-Tagesablauf.

Die Kitas Oyter Mühle, Sagehorn, Bassen, Pestalozzistraße und Am Berg sowie die katholische Kita St. Paulus und die evangelische Kita haben mit Dozentinnen jeweils eines der Themen vorbereitet, das an beiden Tagen in der betreffenden Einrichtung angeboten wird. Die Erzieherinnen und Erzieher aus den sieben Häusern konnten aus dem Spektrum je zwei Veranstaltungen wählen. „Auf diese Weise lernen Mitarbeitende aus verschiedenen Einrichtungen sich auch untereinander kennen“, nennt Laute-Voßwinkel einen willkommenen Nebeneffekt.

Mit dem Thema Spielentwicklung reagieren die Kita-Leitungen auf eine gesellschaftliche Entwicklung: „Obwohl es so wichtig für ihre Entwicklung ist, haben Kinder im Alltag immer weniger Möglichkeiten, selbstbestimmt zu spielen“, sagt Grabeleu-Szczes. Kinder kämen heute nicht mehr so locker und selbstverständlich zum Rollenspiel oder Draußenspielen zusammen: Neben Überbehütung seien ein durchgetakteter Alltag und der Medienkonsum ursächlich dafür. Auch im Kita-Alltag mit seinen Projekten und festgelegen Zeiten für Essen oder Turnen seien die Zeitfenster für das freie Spielen oft eingeengt, weiß Laute-Voßwinkel. „Was bieten wir an Zeit und Raum? Welche Strukturen haben wir, die die Kinder einengen, sie im Spiel unterbrechen, die aber veränderbar sind?“ – Fragen, denen die Erzieherinnen in der Fortbildung nachgehen.

„Spielen ist ganz viel Aushandeln“, schildert Laute-Voßwinkel. Sich mit anderen zusammentun, Wünsche ausdrücken, Regeln verabreden, Kompromisse schließen, Lösungen finden, Frust aushalten – das ist die Arbeit der Kinder beim freien Spielen, die die Erzieherinnen beobachten und begleiten. „Spielen als Methode des Lernens ist so wichtig, dass das in den Vordergrund gestellt gehört“, findet Grabeleu-Szczes. „Spielen ist Lernen durch Tun“, unterstreicht Laute-Voßwinkel, „da müssen wir gar nicht so viel Programm drum herum machen.“

Für Reflektion und neue Sichtweisen wollen die Kita-Leiterinnen die Kolleginnen und Kollegen bei der Fortbildung begeistern. Und stoßen damit auf offene Augen und Ohren: „Die Atmosphäre ist gut, es gibt viel Austausch und große Wissbegierde“, stellt Laute-Voßwinkel fest und findet das typisch für ihre Berufsgruppe: „Wir bleiben selbst Forschende und Lernende – das ist das Spannende an unserem Beruf.“