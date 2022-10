1179 Euro Erlös vom Oytener Kartoffelpufferfest gehen an die Tafel

Von: Petra Holthusen

Spendenübergabe auf dem Oytener Wochenmarkt: (v.l.) Bürgermeisterin Sandra Röse, Marktmeister Manfred Masanek, Tafel-Vertreter Bruno Kroehn und Schulkoch Christoph Krüger. © Holthusen

Genau 1179,47 Euro sind beim großen Kartoffelpufferbacken Ende September auf dem Oytener Wochenmarkt zusammengekommen. Den Erlös der von lokaler Prominenz unterstützten Benefizaktion überreichten Bürgermeisterin Sandra Röse und Marktmeister Manfred Masanek gestern als Spende an die Achimer Tafel, deren Vorstandsvertreter Bruno Kroehn den symbolischen Scheck entgegennahm.

Das Geld soll für die Ausgabestelle der Tafel in Bassen verwendet werden. Dort versorgen die Ehrenamtlichen zurzeit einmal wöchentlich 180 Menschen aus den Gemeinden Oyten und Ottersberg mit gespendeten Lebensmitteln. Und die Zahl der Bedürftigen in wirtschaftlich schwierigen Lebenslagen steige, betonte Kroehn. Von dem Spendengeld sollen nach seinen Worten haltbare Grundnahrungsmittel wie Reis, Nudeln, Mehl und Öl für die Tafel-Kunden in Bassen eingekauft werden.

Unter der professionellen Regie von IGS-Schulkoch Christoph Krüger hatte ein großes Team von freiwilligen Helfern vor zwei Wochen auf dem Wochenmarkt 75 Kilogramm Kartoffeln zu frischen Puffern verarbeitet und an die Besucher verkauft. Die standen für die herzhafte Leckerei geduldig Schlange und „haben uns förmlich überrannt“, so Marktmeister Masanek. Die Kartoffeln hatte der Oytener Hof Schnakenberg spendiert, die Zutaten sowie Getränke der örtliche Rewe-Markt. Beim Schälen, Reiben, Frittieren und Servieren engagierten sich Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Schule, von DRK, Heimatverein und Polizei. Neben Gemeindechefin Röse hatte sich auch Altbürgermeister Manfred Cordes die Schürze umgebunden und fleißig Kartoffeln geschält. Am Donnerstag, 17. November, soll auf dem Wochenmarkt am Oytener Heimathaus übrigens das große Knippbraten folgen. Die Planungen laufen.