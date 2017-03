10.000. Gast in Bürgerbus Oyten

Oyten - Seinen 10.000. Fahrgast begrüßte der Bürgerbusverein Oyten am Dienstag in Person von Rita Kahn (Mitte). Als die Oytenerin um 17.02 Uhr an der Haltestelle Combi-Markt in den Bürgerbus einstieg, wurde sie zu ihrer großen Überraschung von Fahrdienstleiterin Irene Windhorst (links) mit einem Blumenstrauß und einem Präsentkorb empfangen.

Auch Bürgerbusfahrer Heinz Schmutzer (rechts) beglückwünschte Rita Kahn, die den Bürgerbus regelmäßig nutzt, um Einkäufe und Besorgungen im Ortskern zu tätigen, als 10.000. Fahrgast in der noch jungen Geschichte des Oytener Bürgerbusvereins.

„Damit haben wir innerhalb von 18 Monaten 10.000 Bürger befördert – eine Zahl, die zu Beginn unvorstellbar schien“, freut sich Achim Marek, Pressesprecher des Bürgerbusvereins Oyten, dessen ehrenamtliche Akteure sich „weiterhin so einen guten Zuspruch wünschen“.