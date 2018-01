„Gospel Connection“ nimmt ihre siebte CD in Ottersberg auf

Ottersberg - Zielort für 30 Sängerinnen und Sänger, allesamt Mitglieder der „Gospel Connection“, war am Sonnabend das Tonstudio Hire in Ottersberg. Dort warteten Chorleiter Micha Keding und Toningenieur Christian Mayntz.

Am letzten von insgesamt sechs Produktionstagen standen die Aufnahmen des kompletten Ensembles auf dem Programm. An den Vortagen war in kleineren Gruppen gearbeitet worden. Am Ende steht die siebte CD der „Gospel Connection“, die im Sommer nach den Schulferien erscheinen und „Come on“ heißen wird.

Elf der vierzehn Stücke hat Micha Keding selber geschrieben. „Das letzte Lied noch kurz vor Beginn der Aufnahmen. Ein wenig Druck musste schon sein“, lächelt Keding, dem ohnehin nicht langweilig wird. Als Dozent an zwei Musikhochschulen pendelt er regelmäßig von seinem Wohnort Achim nach Hamburg und Witten.

+ Toningenieur Christian Mayntz – ein kongenialer Partner für Micha Keding und die „Gospel Connection“. © Hägermann

Die erste CD hat Keding mit der „Gospel Connection“ 2007 im Ottersberger „Hire“ aufgenommen. Ganz Künstler weiß er, dass die aktuelle CD die beste sein wird: „Ich habe heute viel mehr Erfahrung und Sicherheit.“ Das Resultat sind eine straffere Arbeitsweise und der Verzicht auf überflüssige Takes. Kongenialer Partner von Keding ist Toningenieur Christian Mayntz: „Das Hire ist ganz sicher eines der besten Tonstudios in Deutschland“, weiß nicht nur Keding.

Der große James Last kam zu Aufnahmen nach Ottersberg, Klaus Lage ebenfalls. Lage, der in den 1980-er Jahren seine größten Hits landete und heute in Bremen lebt, möchte in diesem Jahr im „Hire“ eine Swing-CD einspielen: „Die Studio-Szene in Deutschland ist relativ klein. Gute Arbeits- und Aufnahmebedingungen sprechen sich deshalb schnell herum“, sagt Mayntz.

Menschlicher Zusammenhalt wichtig

Nahrhaftes Essen und Trinken hält nicht nur Laib und Seele zusammen, sondern auch Sängerinnen und Sänger bei Stimmung. Singen ist körperliche Schwerarbeit. Zumal, wenn im Tonstudio zehn bis zwölf Stunden geprobt wird und es dabei um winzige musikalische Details geht. Wer sich da nur von Fast Food ernährt, macht stimmlich schnell schlapp. Im „Studio Hire“ gab es nur feine Sachen. Zuständig dafür war kein Catering Service, sondern zuallererst Kedings Frau. Sie hatte vor allem Frisches aufgetischt. Nur am Ende des letzten Arbeitstages wurde eine Ausnahme gemacht. Zur Feier gab es „Pizza für alle“.

Mindestens ebenso wichtig wie eine erstklassige Verpflegung, ist bei den Aufnahmen eines Chores dessen innerer Zusammenhalt. Nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich. Darauf legte Micha Keding von Beginn an Wert. Für die „Gospel Connection“ wollte der Chorleiter wunderbare Stimmen und gute Charaktere. Beides fand er in der Altersgruppe der 25 bis 50-Jährigen. - häg