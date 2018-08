„Bildergarten“-Jubiläum: 38 Künstler präsentieren Werke auch in Fischerhude

Schaphusen/Bassen/Fischerhude - Seit nunmehr 25 Jahren ist das Atelier der Künstlerin Agnes Gerken-Lüllmann eine gute Adresse für künstlerische Vielfalt. Schon früh beschränkte sich die ehemalige Leiterin der Badener Grundschule nicht darauf, ihre eigenen Werke in ihrem zu der Zeit zur Galerie umfunktionierten Haus auszustellen, sondern holte andere Kunstschaffende hinzu, um einen Dialog herzustellen.

Zweimal pro Jahr öffnet dieser „Bildergarten“, durch den Schaphusen zum wichtigen Anlaufpunkt für Künstler und Kunstinteressierte wurde. Grund genug für Agnes Gerken-Lüllmann, jetzt zum Jubiläum alle zu einer Reflektion zusammenzubringen. Der Platz in ihren Ateliers würde dafür nicht ausreichen, und so wird an gleich zwei verschiedene Standorte ausgewichen. Ein Beiprogramm für die einwöchige Ausstellung gibt es auch.

Kunstfreunde dürfen in Arbeiten aus Marmor und Keramik, in Malereien, Grafiken, Fotografien, figürlicher Metallkunst und Raku-Arbeiten schwelgen. Los geht es mit dem Künstlertreffen im Bassener Blocks Huus, wo verschiedene Genres präsentiert werden.

Agnes Gerken-Lüllmann als Gastgeberin führt am Sonnabend, 4. August, um 16 Uhr in die Ausstellung ein und hält auch Rückschau auf die vergangenen Jahre, in denen ein engmaschiges Netzwerk entstanden ist, dem gegenseitiger Austausch zugrunde liegt. Dieses Netzwerk, so informiert die Schaphusenerin, werde stets gepflegt und weiter ausgebaut. Bis jeweils um 18 Uhr ist am Sonnabend und Sonntag im Blocks Huus die Ausstellung geöffnet – am Sonntag schon ab 14 Uhr.

Eine Dependance der Bassener Ausstellung gibt es in Körbers Gasthaus in Fischerhude. Dort wird auch der weitläufige Garten mit einbezogen, in dem wetterfeste Kunst zu sehen ist. Im Gasthof einschließlich Saal werden Bilder und Objektkunst präsentiert. Während der regulären Öffnungszeiten des Lokals und am Sonnabend ebenfalls ab 16 Uhr ist alles zu bewundern.

+ Auf vollen Touren laufen die Aufbauarbeiten zur Wochenend-Ausstellung in der Scheune von Blocks Huus in Bassen. Hier einige größere Exponate, die sofort ins Auge fallen. - Foto: Laue

Am Sonntag setzt sich um 15 Uhr die Ausstellung in Blocks Huus fort, diesmal unter dem Titel „Biller in Bassen.“ Dazu gehört eine plattdeutsche Talkrunde mit Agnes Gerken-Lüllmann und Ursula Ehlers vom Bassener Dorfmuseum. Beide sind in dem Ort geboren und mit der plattdeutschen Sprache aufgewachsen. Für noch mehr Gemütlichkeit sorgen laut Ankündigung an diesem Nachmittag die Frauen von Blocks Huus mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.

Am darauffolgenden Sonnabend, 11. August, betätigen sich Kunstfreunde und Künstler sportlich. Dann geht es ab 15 Uhr von Bassen aus „ab durch die Wümme“ zum Fischerhuder Ausstellungsstandort und wieder zurück – auf einer geführten Radtour mit Herbert Kablitz. Am Sonntag wird ab 17 Uhr auf der Finissage der Ausstellung in Bassen noch einmal Bilanz gezogen.

Neben Werner Adamus aus Worpswede, Gerd Battermann aus Dötlingen, Renate Kablitz von der Schaphusener Erdwerkstatt, Jost Funke aus Bremen, Marianne Lindner aus Bremen, Ulla Buchalla aus Achim, Katja Rudolph aus Salzgitter, Ralf Schulz aus Langwedel und Martin Mindermann aus Oyten bereichern laut Ankündigung insgesamt 38 Künstler die Jubiläumsausstellungen mit ihren Arbeiten.

Sie zeigen „eine facettenreiche Schaffenswelt, auf die alle Kunstfreunde gespannt sein dürfen“, wird versprochen.

kr