Zwanzig Jahre Herzenssache

Verein feiert Geburtstag

+ © Holthusen „Kinder groß, Kinder klein, gehen bei uns aus und ein...“, sang der Mitarbeiterchor gestern auf der Open-Air-Bühne bei der Jubiläumsfeier des Vereins ambulanter Erziehungshilfen mit seiner Gründungsvorsitzenden Gabriele Brockmann (4.v.li.). © Holthusen

Ottersberg - Verein ambulanter Erziehungshilfen – das klingt irgendwie amtlich-sperrig. Wer und was dahinter steht, bringt Gründungsvorsitzende Gabriele Brockmann in einfachen Worten auf den Punkt: „Soziale Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist das, was uns am Herzen liegt – unsere Herzensangelegenheit.“