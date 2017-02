Zuwachs aus Achim fürs Gewerbegebiet

Ottersberg - Das Gewerbegebiet Ottersberg-Bahnhof bekommt Zuwachs: Die Uwe Hoppe Handels- und Transport GmbH aus Achim feierte gerade Richtfest an ihrem Hallenneubau an der Schmiedestraße und plant für Mai/Juni den Umzug ihrer Firma auf das knapp 7000 Quadratmeter große Grundstück im Ottersberger Gewerbegebiet.

In Achim ist der Dienstleister für Spedition und Logistik mit angeschlossenem Palettenhandel räumlich an seine Grenzen gestoßen: Die Verwaltungszentrale sitzt bislang im Wohnhaus von Geschäftsführer Uwe Hoppe und seiner Frau Martina, die als Prokuristin und Büroassistenz im Unternehmen tätig ist, und für die 14 Lkw hat die Firma Stellfläche bei einer anderen Spedition angemietet.

Doch mit der Zeit wurde der Betrieb so groß, „dass das alles nicht mehr hinhaut“, wie Nils Kirchhoff sagt. Der Sohn von Martina Hoppe ist für Disposition/An- und Verkauf im Unternehmen zuständig. Schon längere Zeit hielten die Hoppes Ausschau nach einem Gewerbegrundstück. Die Stadt Achim konnte ihnen nicht helfen und im Oytener Gewerbegebiet war eine zweite Spedition nicht gewünscht. „In Ottersberg sind wir mit offenen Armen aufgenommen worden“, freut sich Familie Hoppe über die geglückte Zusammenarbeit und auf den Umzug.

„Wir fahren alles – Containertransporte zu den Häfen und Planentransporte von Holz bis Lebensmittel deutschlandweit“, so Kirchhoff. Zweites Standbein ist der Palettenhandel und als dritten Unternehmenszweig plant die Uwe Hoppe Handels- und Transport GmbH die Schaffung von Einlagerungsmöglichkeiten in der im Bau befindlichen Halle. Ein Werkstattbetrieb für eigene und Fremdfahrzeuge soll das Unternehmensspektrum am neuen Standort Ottersberg abrunden. Zehn festangestellte Fahrer sowie Aushilfen nach Bedarf beschäftigt der Dienstleister für Spedition und Logistik. „Und wir suchen dringend weitere neue Fahrer“, sagt Martina Hoppe im Zusammenhang mit der Betriebserweiterung.

pee