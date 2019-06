Der Zuverlässige und die Heitere regieren

Fischerhuder Königstitel gehen an Bruno Blohme und Silvia Shaffer

+ Das Fischerhuder Königshaus um Bruno Blohme und Silvia Shaffer. Foto: Woelki

Fischerhude – Seit Jahren geht ein Königstitel stets an die schützenbegeisterte Familie Woelke-Shaffer. Dass das auch diesmal so bleibt, dafür sorgte sehr treffsicher Silvia Shaffer, die am Sonntagabend bei der Königsproklamation als dem abschließenden Höhepunkt des Fischerhuder Schützenfestes zur Damenkönigin 2019 gekrönt wurde. Damit tritt Silvia Shaffer in die Fußstapfen ihrer Großmutter Anneliese Woelke sowie ihrer Tochter Samantha Shaffer, die beide bereits Königstitel gewonnen haben. Bei den Herren rief Schützenchef Ralf Kommnick unter großem Jubel Bruno Blohme zum neuen Schützenkönig aus. Proklamiert wurde das Königshaus vor dem angetretenen Fischerhuder Schützenregiment und zahlreichen Gästen.