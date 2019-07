Zusammen durch die Wümmewiesen

39. Volksradfahren des TSV Ottersberg Ende August am Rathaus / Aktionen rund ums Rad

+ Radsportfans zwischen vier und 80 Jahren zieht das Ottersberger Volksradfahren Jahr für Jahr auf den Rathausplatz. Archivoto: Woelki

Ottersberg – Während die Tour de France allmählich auf ihr großes Finale zustrebt, bereiten sich in Ottersberg passionierte Zweiradfahrer auf eine ganz andere Radsportveranstaltung vor, in deren Mittelpunkt nicht Leistung, sondern die Gemeinschaft steht: Durch idyllische Natur führt das 39. Volksradfahren des TSV Ottersberg am Sonntag, 25. August. Start ist von 9 bis 10.30 Uhr ab Rathausparkplatz. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Gute Laune mitzubringen, wäre aber wünschenswert“, finden die Veranstalter von den Montagsturnern. Das Volksradfahren des TSV Ottersberg lockt seit Jahrzehnten in der Regel 200 bis 300 Teilnehmer zwischen vier und 80 Jahren an.