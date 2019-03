Lieder bringen Schwung in Greisen-Traurigkeit / Musiktheater „Sch...Leben“ beeindruckend

+ Nur das Eierlikörchen ist Fräulein Schneiders zunächst geblieben an ihrem traurigen 100. Geburtstag (Bild links). Doch dann tauchen doch noch zwei Gratulanten auf, die wieder Musik und Humor ins Greisenleben bringen. Fotos: Hägermann

Ottersberg - Von Bernd Hägermann. Mit 100 ist die Zukunft überschaubar und der Freundeskreis winzig. Keine Mutmaßung, sondern Lebensrealität. So wie die von Fräulein Schneiders. Das Einzige, was ihr für das einhundertste Wiegenfest geblieben ist, ist zunächst eine Flasche Eierlikör. Mit der steht sie verloren und singt sich selber ein Ständchen. So geschehen auf der Bühne der Schützenhalle Kreuzbuchen in Ottersberg.