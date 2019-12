Züchterpreis des Landkreises für Fischerhuder Milchviehhalter Neveln

Verden / Fischerhude – Voller Saal, viele Themen: Traditionell im Dezember werden in der gemeinsamen Generalversammlung von Rindviehzuchtverein und Besamungsverein Verden im Sitzungssaal der Masterrind GmbH die Besitzer von 100 000-Liter-Kühen ausgezeichnet und der vom Landkreis ausgelobte Züchterpreis des Jahres überreicht. In diesem Jahr ist der landwirtschaftliche Betrieb von Peter Neveln aus Fischerhude Empfänger der bei den regionalen Milchviehhaltern begehrten Auszeichnung, die von Veterinäramtsleiterin Dr. Martina Gouverneur übergeben wurde.

In ihrer Laudatio ging sie auf die Verdienste von Neveln ein, der den elterlichen Betrieb vor neun Jahren übernommen hat und gemeinsam mit seiner Frau und einem Mitarbeiter bewirtschaftet. Gouverneur skizzierte die kontinuierliche Entwicklung des Betriebs, dessen Milchviehherde aktuell 140 Kühe umfasse und mit einer Leistung von 10 500 Litern Milch gemolken werde. Gouverneur: „2008 wurde ein neuer Kuhstall gebaut, zurzeit ist die Umstellung des Melksystems auf automatisches Melken in Arbeit. Zur gezielten Verbesserung der Milchviehherde wird das Masterrind-Herdentypisierungsprogramm genutzt, und über das BAP-Anpaarungsprogramm kommen erstklassige Vererber wie die Bullen Spitfire, Spark-Red, Intercity, Summerlake und Topmodel zum Einsatz.“

Lobend erwähnte die Veterinärin, dass aus Nevelns Milchkuhherde schon vier 100 000-Liter-Kühe hervorgegangen seien. Mehrere Nachzuchtkühe seien mit Erfolg sowohl in Tarmstedt als auch in Verden gezeigt worden, darunter die diesjährige Siegerin der Nachzuchten auf der Schau der Besten, „Interra von Baldur“.

Abschließend erwähnte die Laudatorin noch ein Highlight aus der Fischerhuder Zuchtstätte: die Beart-Tochter Kaethe, die anlässlich einer Nachzuchtauswahl von Mitarbeitern der Masterrind entdeckt wurde. Gouverneur: „Unter ihren jetzigen Besitzern nahm sie bereits zweimal an der Schau der Besten und an der DHV-Schau in Oldenburg teil, wo sie einen 1B-Preis erzielen konnte und nun mit exzellent, 92 Punkte, eingestuft ist.“ Die Kuh habe inzwischen viermal gekalbt und in der dritten Laktation 14 000 Liter Milch gegeben.

Ehrenurkunden gab es in der Versammlung zudem für die Besitzer der insgesamt 21 Kühe, die jeweils schon mehr als 100 000 Liter Milch gegeben haben. Es sei schon etwas Besonderes, ein solches Tier im Stall zu haben, verdeutlichten der Vereinsvorsitzende Carsten Ellmers und die Geschäftsführer Joachim Brüning (Rindviehzuchtverein) und Hermann-Josef Schmidt (Besamungsverein). Fünf der ausgezeichneten Betriebe – Tietje GbR Luttum, Anne Winter-Kruse & Sohn GbR Bahlum, Reiner Wortmann KG Beppen, Wümmemelker GbR Fischerhude und Wümme-Milch KG Ottersberg – haben sogar gleich zwei der vierbeinigen Rekordhalter im Stall. nie