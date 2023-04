Lorenz: „Hätte Rückmeldung sorgfältiger überprüfen müssen“

Zählung am Zebrastreifen: Landkreis weist Gemeinde-Aussage als falsch zurück

Von: Petra Holthusen

Teilen

Nachdem der Landkreis vor den Osterferien – und damit anders als von der Gemeinde mitgeteilt – eine Woche lang den Kfz-Verkehr am Zebrastreifen auf der Landstraße in Fischerhude Höhe Gasthof Bellmann gezählt hat, sollen im Mai bei einer zweiten Zählung die Fußgängerquerungen auf dem Zebrastreifen erfasst werden. © Holthusen

Eine falsche Aussage über eine Verkehrszählung hat in den vergangenen Tagen zu Irritationen in Fischerhude geführt. Nun gibt es aber Klarheit in dieser Sache.

Fischerhude – Die Verkehrszählung durch den Landkreis Verden am Zebrastreifen auf der Landstraße in Fischerhude in Höhe Gasthof Bellmann ist nicht in den Osterferien erfolgt – sondern bereits in der Woche davor. Darauf weist der Landkreis in einer Richtigstellung zum Artikel „Zählung am Schulweg in schulfreier Zeit“ hin, der am 15. April im Achimer Kreisblatt erschienen ist und an dieser Stelle auch online abrufbar war. Den falschen Zeitpunkt der Zählung hatte Marco Lorenz vom Ordnungsamt der Gemeinde Ottersberg in der öffentlichen Sitzung des Fischerhuder Ortsrates genannt. Für diesen Fehler hat sich Lorenz am Montag offiziell entschuldigt.

In der Ortsratssitzung am Donnerstagabend in Fischerhude hatte Lorenz über den Sachstand hinsichtlich der von der Gemeinde beim Landkreis beantragten Fußgängerampel an dem als Gefahrenpunkt für Schulkinder eingeschätzten Zebrastreifen berichtet. Seine Aussage, die für eine Ampel-Entscheidung erforderliche Zählung der Straßenquerungen an dieser Stelle sei in der ersten Osterferienwoche und damit in der schulfreien Zeit durchgeführt worden, hatte bei Ortspolitikern und Zuhörern – wie am Samstag, 15. April, an dieser Stelle berichtet – für großes Gelächter gesorgt, weil die Beteiligten das Vorgehen der Straßenbehörde für einen schlechten Witz hielten.

Kfz-Zählung erfolgte in Fischerhude vom 17. bis zum 23. März

Tatsächlich war Lorenz’ Aussage jedoch falsch: „Der Landkreis Verden hat die siebentägige Kfz-Zählung im Zeitraum vom 17. bis 23. März durchgeführt. Die Osterferien in Niedersachsen haben am 27. März begonnen“, schreibt Ulf Neumann, Pressesprecher des Landkreises, in der Richtigstellung.



Für den Fachdienst Straßen des Landkreises hatte die von der Gemeindeverwaltung öffentlich verbreitete Falschinformation gravierende Folgen. Völlig zu Unrecht seien seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie er selbst „der Lächerlichkeit preisgegeben“ worden und hätten einen „wahren Shitstorm an Mails“ über sich ergehen lassen müssen, schildert Fachdienstleiter Werner Stadtlander in einem Schreiben an den Ottersberger Bürgermeister Tim Willy Weber.



Weber äußerte sich öffentlich nicht zu der Angelegenheit. Das Zustandekommen der falschen Aussage erläutert Marco Lorenz: Er selbst habe in der ersten Ferienwoche Urlaub gehabt und die E-Mail von Kreisfachdienstleiter Werner Stadtlander vom 27. März, dass die Verkehrszählung „in der zurückliegenden Woche“ durchgeführt worden sei, deshalb erst am 3. April gelesen und deren Inhalt weitergegeben. Daraufhin habe er die – falsche – Rückmeldung erhalten, die Zählung sei ja in den Osterferien erfolgt, da zum Zeitpunkt seiner Weitergabe der Information am 3. April die zurückliegende Woche eben die erste Ferienwoche gewesen sei. „Und ich habe dann aufgrund der hier herrschenden Arbeitsbelastung ebenfalls nicht realisiert, dass die E-Mail des Landkreises bereits eine Woche zuvor bei mir eingegangen ist und die Zählung bereits vor den Osterferien durchgeführt wurde“, führt Lorenz aus.



Lorenz: „Hätte Rückmeldung sorgfältiger überprüfen müssen“

Auch niemand anderes im Rathaus kam offenbar auf die Idee, sodass der Ordnungsamtsvertreter die falsche Annahme, dass die Zählung in der ersten Ferienwoche erfolgt sei, für sich „als Tatsache abspeicherte“ und beschloss, selbst eine Zählung durchführen zu lassen.



Diese Erläuterung solle das Zustandekommen erklären, jedoch nicht als Entschuldigung dienen, „da ich die Rückmeldung sorgfältiger hätte überprüfen müssen“, räumt Lorenz ein, der sich am Montag selbst gehörig über seinen Fehler ärgerte und sich in aller Form bei den Beteiligten entschuldigte.



Die vom 17. bis 23. März am Zebrastreifen auf der Landstraße durchgeführte Kfz-Zählung bildet nach Angaben des Landkreises jetzt die Grundlage für die im Mai folgende Zählung der Fußgängerquerungen an dem Überweg Höhe Bellmann.