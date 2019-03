„Yeah!“-Gefühl für alle

Posthausen - Von Petra Holthusen. „Lukas“, stellt sich Lukas leise vor. „Yeah!“ brüllt die Runde und klatscht begeistert. In Lukas' Gesicht geht die Sonne auf, und sein Sitznachbar ist dran mit dem Bad im Beifall. „Wenn man seinen Namen sagt und alle rufen ,Yeah' – das fühlt sich gut an.“ Das weiß Rektorin Sabine Göricke aus eigenem Erleben: Die spielerische Übung, die Dirk Oberheim da gerade mit der 3a veranstaltet und die mit Wahrnehmung und Wertschätzung zu tun hat, hat der Kommunikationstrainer auch mit den Lehrkräften gemacht. Die hatten sich in einer schulinternen Fortbildung mit Oberheim auf die Projektwoche mit den Kindern vorbereitet. „Gemeinsam stark“ heißt das Thema, das diese Woche alle Klassen an der Grundschule Posthausen beschäftigt.

„Wie gehen wir gut miteinander um?“, formuliert Schulleiterin Sabine Göricke die zentrale Frage. Antworten finden Schüler und Lehrkräfte in vielfältigen Projektangeboten mit unterschiedlichen Herangehensweisen. „Das Ziel, dass wir eine tolle Gemeinschaft sein wollen, in der sich alle wohlfühlen können, ist bei ganz vielen schon angekommen“, stellt Göricke fest. Die Kinder hätten ein gutes Gespür dafür, was für sie im sozialen Miteinander hilfreich sei, und deshalb „ist die Stimmung richtig gut“.

Entspannte, lachende Gesichter auch in der Turnhalle: Hier darf nicht nur, sondern soll sogar mal richtig gerangelt und gerauft werden. Nur fair muss es bleiben, und dafür gibt es feste Regeln. Ihre Kräfte zu messen beim „Rücken drücken“ oder Ringkampf auf der dicken Matte, sich schubsend auf dem Balancierbalken zu halten oder sich am Boden zu wälzen und um einen Ball zu balgen – „das stößt auf wildes Interesse bei den Kindern, das kommt ihren Bedürfnissen sehr entgegen“, beobachtet Christine Länder, Förderschullehrerin in der 4a. Beim Rangeln und Raufen erfahren die Kinder ihre Grenzen und vor allem die ihres Gegenübers – Grenzüberschreitungen sind gegen die Regeln.

Ein großes Thema sind Grenzüberschreitungen im Schulbus. Die wenigsten der rund 190 Kinder an der Schule kommen direkt aus Posthausen, die meisten sind aus Ottersberg und damit Buskinder. Respektloses Verhalten, wildes Toben und Unfug im Bus nerven nicht nur Fahrer und erwachsene Fahrgäste, sondern haben sich zu einem Sicherheitsrisiko entwickelt. Beschwerden darüber landen immer wieder bei der Schulleitung. Alle Klassen durchlaufen deshalb in der Projektwoche die Busschule. Dafür macht der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen mit seinem Infobus Station in Posthausen. Eindringlich erklärt der Bustrainer den Kindern den Unterschied zwischen einem Notfall, bei dem der Nothammer benutzt werden darf, und gefährlichem Blödsinn, bei dem ein Nothammer schon mal aus dem Fenster fliegt – oder im schlimmsten Fall an den Kopf eines Kindes. „Der Bus ist kein Spielgerät zum Rumturnen“, schärft der Fahrer den Kindern ein und beeindruckt sie nachhaltig mit einer Gefahrbremsung: Die lässt selbst bei 20 km/h alles, was nicht sicher auf dem Sitz ist, haltlos nach vorne schießen.

Das Thema Lösung von Klassenkonflikten und Stärkung der Klassengemeinschaft bearbeitet Kommunikationstrainer und Erlebnispädagoge Dirk Oberheim vom Verein „Gewaltprävention 24“ mit den Klassen. Im Kern geht es darum, „die Kinder zu befähigen, produktiv und konstruktiv mit Konflikten umgehen zu können“, erklärt Sabine Göricke. Das schließt die Fähigkeit zur Selbstkritik ebenso ein wie ein unverzichtbares Maß an Respekt und Toleranz gegenüber anderen. Die große Kunst zu streiten, ohne zu verletzen, und sich zu vertragen, ohne dass Groll zurückbleibt, soll künftig bei der „Klassentagung“ zum Einsatz kommen – ein Gremium, „in dem die Kinder lernen, eigenverantwortlich mit Klassenproblemen umzugehen und gemeinsam Lösungen zu finden“, so Göricke. Den Grundstein für die Einführung der „Klassentagung“ legt Kommunikationstrainer Oberheim in der Projektwoche.

Darüber hinaus gibt es in den Klassen individuelle Einheiten zum Thema „Gemeinsam stark“. Sie drehen sich um Fragen wie: Wie erkenne ich, wie der andere sich fühlt? Was kann ich dazu beitragen, dass wir eine starke Gemeinschaft sind? Was brauche ich, damit ich mich wohlfühle? Die Antworten sind wichtig für das Gelingen von Gemeinschaft, für die Entwicklung und Akzeptanz mehrheitsfähiger Lösungen, für das Lernen von Demokratie. Das nämlich, so Göricke, „fängt hier in der Schule an“.