„Wir wollen Gigafähigkeit für alle“

Ottersberg - Digital-Staatssekretär Stefan Muhle überbrachte der Gemeinde Ottersberg kürzlich eine frohe Botschaft: Bis 2022 solle die flächendeckende Versorgung Niedersachsens mit schnellem Internet, die Beschleunigung der Digitalisierungsprozesse in der Gesellschaft und die digitale Professionalisierung der Landesverwaltung mit einer Milliarde Euro aus Landesmitteln vorangebracht werden. Das stellte Muhle in einem persönlichen Gespräch mit Fleckensbürgermeister Horst Hofmann klar.

Die Umsetzung dieses Vorhabens obliegt seit Januar dieses Jahres Stefan Muhle. Der 44-jährige Jurist wurde zum Digital-Staatssekretär (im niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung) berufen. Er soll die bereits bestehenden Initiativen zur Digitalisierung und zum Breitbandausbau von einer Stelle koordinieren.

Was das für den ländlichen Raum und speziell für Ottersberg bedeutet, auch hinsichtlich einer weiteren Förderung, wollten Bürgermeister Horst Hofmann und E-Werksleiter Helge Dannat in Erfahrung bringen. Zugleich wollten sie die Situation einer Kommune, die sich auch dem Breitbandausbau für die Bürger verschrieben hat, vorstellen. Die Gelegenheit zu einem persönlichen Gespräch ergab sich kürzlich. Staatssekretär Stefan Muhle war zusammen mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Axel Miesner auf Einladung nach Ottersberg gekommen.

Mittels einer Präsentation stellte Werksleiter Helge Dannat zunächst die aktuelle Situation dar. Nach der Förderung des Glasfaserausbaus in Narthauen und Benkel hatte der Rat des Fleckens Ottersberg in seiner Sitzung im Oktober 2011 einstimmig der Gründung einer Breitbandgesellschaft (der BIN GmbH) zugestimmt, da andere Anbieter nicht bereit waren, das neue Glasfasernetz zu betreiben. Eröffnet wurde zudem ein Servicebüro an der Grünen Straße. Das Kundenwachstum in der BIN GmbH sei bereits von knapp 100 in Narthauen und Benkel auf mehr als 2 000 Kunden gestiegen.

„Wir sind schon weit gekommen, aber die Förderlandschaft ist unübersichtlich, Anträge liegen sehr lange und das bremst uns ein Stück weit aus“, erklärte Bürgermeister Hofmann. Er sprach auch die sogenannten weißen Flecken an, zu denen unter anderem die Surheide gehört. Ohne Fördermaßnahmen habe die Gemeinde keine wirtschaftliche Möglichkeit, die weit voneinander entfernten Häuser in diesen Bereichen direkt ans Glasfasernetz anzuschließen.

Zwei Millionen Euro für jeden Landkreis

„Es hat viel Sympathie hervorgerufen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben“, bewertete Muhle die Bestrebungen des Fleckens Ottersberg. Es stelle sich nun die Frage, was unter den neuen Rahmenbedingungen der richtige Weg sei.

Bezüglich der Förderrichtlinien stellte der Staatssekretär klar, dass diese einfacher, schlanker und auf ein Verfahren konzentriert werden sollen. An Geld solle es nicht mangeln. Allein in diesem Jahr sollen für jeden Landkreis zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. „Wir wollen Gigafähigkeit für alle“, betonte Muhle.

Die Vorschläge für eine Vereinfachung der Förderung, die Helge Dannat vorstellte, nahm der Staatssekretär mit auf den Weg nach Hannover.