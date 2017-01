Neujahrsempfang der CDU Ottersberg: Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen  

Fischerhude - Suppe, Süßes und schöne Gespräche, das bot die CDU Ottersberg auf ihrem Neujahrsempfang am Dienstagsabend in den Betriebsräumen der Wümme-Bäckerei Sammann. Dazu erschienen mehr als 50 Gäste aus Politik, der Wirtschaft und den Vereinen des Fleckens.

Nach einer kurzen Begrüßung durch den CDU-Vorsitzenden Reiner Sterna gingen die Gäste über die Straße und besichtigten den Produktionsstandort am Eingangsbereich des Wümmeortes. Wieder zurückgekehrt, berichtete Firmenchef Volker Sammann: „Die Bäckerei gibt es bereits seit 1831. Die siebte Generation steht bereit in das Unternehmen einzutreten. Vor 20 Jahren habe ich mit zehn Leuten angefangen. Inzwischen sind wir an neun Standorten in der Region, beliefern Krankenhäuser in Bremen und das Autowerk in Sebaldsbrück mit unseren Waren.“ Sammann weiter: „Der Betrieb zählt 140 Mitarbeiter. Wir produzieren in Fischerhude, in Quelkhorn, in Bremen-Horn und neu auch in Verden. Wir backen täglich 20 000 Brötchen und 1000 Brote.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner lobte das Geschäftskonzept der Bäckerei und erinnerte daran, dass er seit 15 Jahren als Landtagsabgeordneter die Region in Hannover vertritt. Klaus Rebentisch, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat des Fleckens Ottersberg, erinnerte an die politischen Ereignisse der vergangenen Monate im Flecken. Er lobte die Helfer der Kinderfeuerwehr, die durch ihren Einsatz einen größeren Brandschaden der Wümme-Schule verhindert hatten, und hob die Arbeit des Hallenbad-Teams hervor: „Ihr macht einen tollen Job. Das Hallenbad ist für uns ein Alleinstellungsmerkmal. Auch bin ich stolz auf die Wümmesportanlage und darauf, dass nach viel Kampf die Sporthalle gebaut wird. Ich wünsche mir, dass sie zum neuen Schuljahr fertiggestellt wird.“

„Wir als CDU reden nicht alles negativ wie andere Parteien im Rat.“

Er sprach auch das auf Eis gelegte umstrittene „Kunst-im-Kreisel“-Projekt an. Mit Blick auf die anderen im Rat vertretenen Parteien betonte Rebentisch: „Wir als CDU reden nicht alles negativ wie andere Parteien im Rat. Wir stellen das Positive heraus. Es wird immer so getan, als hätten wir die Mehrheit. Das ist nicht der Fall. Wer werden aber unsere Ziele intensiv verfolgen.“

Bürgermeister Horst Hofmann ging kurz auf Aktuelles im Flecken ein, darunter ein geplantes Bauprojekt der Bahnhofsinitiative Ottersberg zum Umbau der Güterhalle zu einem Veranstaltungsraum.

Gastgeber Volker Sammann merkte an: „Das A und O sind die Betriebe im Flecken. Dadurch entstehen soziale Projekte. Und hier wünsche ich mir mehr Power und dass die Politik hinter einem steht.“

Zum Abschluss verloste der CDU-Vorsitzende unter allen Anwesenden eine Drei-Tagesreise nach Berlin, zur Verfügung gestellt von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Mattfeldt. Die Reise gewann Hartmut Henke aus Posthausen.

