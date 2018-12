Friederike Sensfuss’ Spendenaktion für Gili Meno hat bereits 10 .000 Euro eingebracht

„Wie ein Kissen auf hartem Boden“

+ Kinder auf der Insel Gili Meno danken für die Spenden von hier.

Quelkhorn - Hunderte Menschen starben und Hunderttausende verloren ihr Dach über dem Kopf, als Anfang August auf der indonesischen Insel Lombok die Erde bebte. Das schwere Beben erreichte auch die kleine Insel Gili Meno und zerstörte dort den Lebensraum der Freunde von Friederike Sensfuss, die sie Jahr für Jahr besucht und an deren Familienleben sie intensiv teilnimmt. Immer wieder gab und gibt es Nachbeben auch auf Gili Meno – zuletzt am Nikolaustag mit der Stärke 5,5. Via WhatsApp beruhigten Opin und Idah ihre Quelkhorner Freundin: „Uns geht es gut, wir leben.“