Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn öffnen

Posthausen - Der Startschuss für das Aktionsprogramm im Advent fällt im Posthausener Shoppingcenter Dodenhof am Freitag, 23. November, mit dem Late-Night-Shopping. Erstmals öffnen dann Weihnachtsmarkt mit Eislaufbahn auf dem Vorplatz. Bis 22 Uhr dauert das Spektakel am Freitag.

Die Eislaufsaison dauert bis zum 12. Januar. Für den Spaß auf Kufen steht bei Dodenhof inmitten des Weihnachtsmarktes die größte überdachte Eislaufbahn der Region zur Verfügung. Die Bahn hat von montags bis samstags geöffnet, donnerstags findet von 13 bis 18 Uhr immer die Kinder-Eislaufschule statt, freitags verwandelt ein DJ von 16 bis 22 Uhr bei der „Disco on Ice“ die Eis- in eine Tanzfläche, und beim „Glühwürmchenabend“ am 7. Dezember ab 16 Uhr schnappen sich alle ein LED-Lämpchen und bringen die Eislaufbahn mit den Spaßpinguinen der Vocalartisten zum Leuchten.

Auf dem Weihnachtsmarkt bei Dodenhof gibt es nicht nur herzhafte Speisen, viele Naschereien und Handwerkskunst, sondern auch ein Kinderkarussell, eine Eisstockbahn sowie eine begehbare Schneekugel. Auch der Bahnhof von Molli, dem Weihnachtsexpress, und die Wünschebaum-Station befinden sich hier. Rund 300 Wünsche von Kindern aus sozialen Einrichtungen möchte Dodenhof zusammen mit den Besuchern erfüllen. Die Öffnungszeiten von Weihnachtsmarkt und Eislaufbahn ab 23. November: montags bis donnerstags von 11 bis 20 Uhr, freitags von 11 bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr sowie am 24. und 31. Dezember von 10 bis 13 Uhr.