Waldorfpädagogik verbindet Peking und Ottersberg

Ottersberg – Zum zweiten Mal hat die Ottersberger Waldorfschule Besuch von Lehrern, Eltern und Schülern der Waldorfschule aus Peking. Bereits vor zwei Jahren informierten sich die Gäste aus China in Ottersberg, wie eine Waldorfschule hierzulande „tickt“, sowohl im Unterricht als auch in den Organen der Selbstverwaltung.

„Außerdem standen sie vor der Herausforderung des Aufbaus der Oberstufe. Für die fehlt es der Schule in Peking immer noch an ausgebildeten Waldorflehrern“, berichtet der ehemalige Ottersberger Waldorflehrer Manfred Seeger. Beim erneuten Besuch werden jetzt die Waldorf-Kontakte zwischen Peking und Ottersberg vertieft.

Ihren Anfang nahm die Beziehung, als 2005 der angehende Waldorfpädagoge Shoumao Wang als Praktikant in der damals dritten Klasse von Manfred Seeger an der Freien Rudolf-Steiner-Schule in Ottersberg vier Wochen chinesische Schriftzeichen lehrte. Daraus fertigte er eine Diplomarbeit an, die ihm ermöglichte, in Peking die erste Waldorfschule zu gründen. Dort besuchte Seeger Schulleiter Shoumao Wang vor einigen Jahren, und Anfang 2018 kam die erste Delegation aus China zu Besuch an die Wümme.

Diesmal reiste eine 35-köpfige Delegation an. Systa Petersen, Lehrerin der zweiten Klasse, organisierte die Unterbringung der chinesischen Lehrer, Eltern und Kinder in Gastfamilien. Keine ganz leichte Aufgabe, aber für die Ottersberger Waldorflehrerin überwiegt der bereichernde Aspekt: „Es ist etwas ganz Besonderes, das Interesse aneinander und das Bemühen um Verständigung mitzuerleben. Die Kinder fügen sich so wunderbar selbstverständlich in die Unterrichtsabläufe ein; die Elemente der Waldorfpädagogik – Singen, Musizieren, Sprachgestaltung, Bewegung, Kunst – sind über die Kontinente hinweg verbindend“, so Systa Petersen. Das sei „ein berührendes und äußerst bereicherndes Miteinander“. pee