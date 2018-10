Vorerst kein Doppelhaushalt im Flecken Ottersberg

Ottersberg - Der Flecken Ottersberg wird für das Haushaltsjahr 2019/2020 noch keinen Doppelhaushalt aufstellen. Der Finanz-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss lehnte am Mittwochabend eine Umstellung der Haushaltsführung zum jetzigen Zeitpunkt mit knapper Mehrheit ab.

Bevor die Fraktionen Stellung nahmen, erläuterte Kämmerer Christian Heinrich das Für und Wider. Im Wesentlichen ändere sich durch den Doppelhaushalt nur die Darstellung, „Eine Verlängerung des weiteren Planungszeitraumes ergibt sich dadurch nicht“, stellte Heinrich klar.

Ein positiver Aspekt sei aber die Straffung der Verwaltungsarbeit, „da der Haushalt nicht nur für ein, sondern für zwei Jahre Gültigkeit hat“. Die Verwaltung könne dadurch Zeit für andere Aufgaben gewinnen. Zudem entstehe für die Verwaltung, aber auch für die Bürger und Unternehmen, eine bessere Planungssicherheit.

Auch sei im zweiten Haushaltsjahr die zügige Ausführung des Haushaltsplans gegeben, „weil er sofort wirksam ist“. Sollten dann noch Änderungen notwendig sein, kann der Rat der Gemeinde auch während eines Zweijahresrhythmus einen Nachtragshaushalt aufstellen.

Auf der Kontra-Liste steht, dass die Aufstellung des Doppelhaushalts im Jahr der Planung und Beratung mehr Arbeitsaufwand benötigt als ein Einzelhaushalt. Dies mache sich insbesondere bei Investitionen bemerkbar. Außerdem berge die Planung für das zweite Jahr im Doppelhaushalt zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung höhere Unsicherheiten.

„Die Wahrscheinlichkeit, dass unvorhersehbare Ereignisse einen Nachtragshaushalt erfordern, steigt aufgrund des längeren Planungszeitraums an“, so Heinrich. Und schließlich: Wenn der Flecken Ottersberg auf den Doppelhaushalt umstellt, gibt er damit erst einmal ein eingespieltes Planungs- und Beschlussverfahren auf.

Das Votum ergab am Ende Vier gegen Vier: Die Mehrheitsgruppe aus SPD und der Wählergemeinschaft FGBO fand die Umstellung zu kurzfristig. Die CDU stimmte geschlossen für die Beschlussvorlage, doch trotz Rückendeckung von der Grünen Ratsvertreterin Angela Hennings reichte es nicht.

Den einzigen weiteren Tagesordnungspunkt, die Erhöhung der Zweitwohnungssteuer, empfahl das Gremium einstimmig.

Tritt die Änderung in Kraft, was sich in der Ratssitzung am Donnerstag, 1. November, klären wird, werden die bisherigen drei Stufen für die Zweitwohnungssteuer durch einen festen Steuersatz ersetzt. Dieser wird bei der Steuerfestsetzung mit dem nachgewiesenen Mietaufwand multipliziert.

Derzeit zahlen im Flecken Ottersberg 124 Steuerpflichtige eine Zweitwohnungssteuer, wodurch jährliche Einkünfte von 22 800 Euro entstehen. Ausgehend von einem Steuersatz von zehn Prozent würde sich ein jährliches Steueraufkommen in Höhe von 32 173 Euro, also 9 300 Euro mehr, ergeben.

Die Gemeindeverwaltung teilte zudem mit, dass sie die Sitzungen der Ortsräte Fischerhude, Otterstedt und Posthausen, die gestern Abend hätten tagen sollen, verschieben möchte. Grund ist eine nachträglich angesetzte Bürgerversammlung zur künftigen Pflege des Friedhofs in Quelkhorn. Der war bisher ehrenamtlich verwaltet worden; dies soll ab dem 1. Januar 2019 die Gemeinde übernehmen. In der Infoveranstaltung am 6. November um 19 Uhr in der Gaststätte Bergwerk, Quelkhorner Landstraße 19, sollen Nutzungsberechtigte über geplante Änderungen informiert werden.

