Volles Haus beim musikalischen Heimspiel

Ottersberg – Hot Jazz, Boogie, Ragtime – der Ottersberger Band „New Orleans Feetwarmers“ eilt der Ruf der Stimmungsmacher voraus. Am Sonnabend gastierte das Sextett beim örtlichen Kunst- und Kulturverein KuKuC, der sein Domizil im Schützenhaus Kreuzbuchen aufgeschlagen hat. Ein „volles Haus“ erwartete die Musiker.

Die „Feetwarmers“ um Frontmann Dieter Fascher benötigten kein Warm Up, stiegen gleich mit einem flotten Sound in den Abend ein und bedienten die hohen Erwartungen der Besucher an dieses Konzert. Authentischer Jazz aus New Orleans, wie er dort in Bars und Kneipen der 20er Jahre gespielt wurde, braucht keine elektronische Unterstützung. Alles war handgemacht, so dass Banjo, Bass, Klarinette, Saxophon, Klavier und Trompete unverfälscht rüberkamen.

Dieter Fascher, leidenschaftlicher Kornettist, beeindruckte einmal mehr auch mit seiner Reibeisenstimme. Er lenkte das Gehör des Publikums auf den Musikstil, der New Orleans so berühmt gemacht hat und der den „Feetwarmers“ auch wie auf den Leib geschneidert erscheint.

Lässig, perfekt aufeinander eingespielt, servierten sie ihren Fans und denen, die es ab dieser Session geworden sind, eine Melange, die neben Klassik Hot Jazz viel Spielraum für individuelle Interpretationen bekannter Kompositionen ließ. Stücke von Louis Armstrong und anderen Größen seiner Zeit ließen das Publikum mit den Schultern zucken und den Füßen wippen. Immer wieder gab es spontanen Beifall, wenn ein Instrument besonders hervorgehoben wurde.

Die „Feetwarmers“, alle schon im fortgeschrittenen Alter, schafften es mühelos, ihre Fans auf eine Reise in die Wiege des Hot Jazz mitzunehmen und vermittelten unbeschwertes Lebensgefühl, geprägt von Rhythmus und Freude an der Musik. Obwohl der Saal voll besetzt war und immer wieder Nachzügler eintrafen, fand ein Paar Gelegenheit, auf engstem Raum eine kesse Sohle aufs Parkett zu legen. Ganz hingegeben an den Groove wurde getanzt und geschwoft, was das Zeug hielt.

Die „New Orleans Feetwarmers“, längst auch bekannt durch Radio- und TV-Gastspiele, absolvierten schon Auftritte in ganz Europa, New York und auch beim French Quarter Festival in New Orleans.

Sie sind Preisträger etlicher Wettbewerbe, aber gastieren weiterhin nicht nur auf großen Bühnen, sondern auch in kleineren Foren wie jetzt beim „KuKuC“-Konzert im Kreuzbuchen.