Verlässliche Rast für Ross und Reiter

Ponytreck aus Hannover im Ausspann auf Hof Rugen in Otterstedt

+ Der Planwagen muss genau gepackt werden.

Otterstedt - Von Elke Keppler. Von Hannover nach Dornsode (Landkreis Cuxhaven), in Etappen à 30 Kilometer auf dem Pferderücken – das ist schon eine sportliche Leistung, auch wenn regelmäßige Pausentage eingelegt werden, an denen Rösser und Reiter sich erholen können. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ferienfreizeit der Landeshauptstadt Hannover schützen keine Müdigkeit vor. Viele Kinder und Jugendliche beteiligen sich an dem Ponytreck, der auf einer speziellen Route von der Leine bis nach Dornsode, über Balkenwede oberhalb von Bremervörde führt. In Dornsode wechselt das Team, ein neues reist per Bus an und bringt das erste zurück nach Hannover, wobei die Pferde beide Strecken machen.