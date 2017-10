Verirrten Jungschwan eingefangen

Mindestens einmal im Herbst kommt es vor, dass sich einer der noch unbeholfenen Ottersberger Jungschwäne bei seinen auf Hochtouren laufenden Flugübungen verfliegt – und unversehens mitten im Ort landet. Von festem Boden aber können die Tiere nicht wieder in die Luft starten. So erging es am Dienstag einem der diesjährigen Jungschwäne, der nach einem Flugversuch ungeplant an der ehemaligen „Otternklause“ an der Großen Straße landete. Rat- und hilflos hockte der Vogel auf dem Parkplatz. Die frühere Wirtin Heidi Habenicht rief Rettung herbei – und die nahte umgehend in Person von Heinz Kahrs, der die Ottersberger Schwäne seit vielen Jahren in ihrer Entwicklung begleitet. Kahrs organisierte das Einfangen des Schwans mit einem Jutesack und brachte das Tier zu einem Gewässer (Bild), von dem es abheben und einen Flugversuch in Richtung seiner Familie starten konnte. Im vergangenen Jahr hatte Kahrs beim Ottersberger Markt einen gestrandeten Jungschwan eingefangen und im Polizeiauto zurück ans Wasser gebracht. Eindringlich appelliert Kahrs nochmal an Hundebesitzer, ihre Tiere beim Spazierengehen an der Wümme, wo sich die Schwäne aufhalten, anzuleinen.