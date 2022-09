Verein Ikeo besucht in Quelkhorn gegründete Solidarische Landwirtschaften

Von: Lisa Duncan

Ikeo-Vorsitzender Erich von Hofe (rechts) stellt Tobias Bertzbach Fragen über Anbau und Tierhaltung. © -

Quelkhorn – Eine klimafreundlichere Lebensweise ist seit jeher das Ziel des Ottersberger Vereins Ikeo. Ein Beispiel für Klimaschutz im Alltag ist die Solidarische Landwirtschaft (Solawi). Sie finanziert sich durch Mitglieder, die sich die landwirtschaftlichen Erzeugnisse direkt vom Hof abholen. Damit entfallen für den Landwirt das Vermarkten und der Transport, um die Produkte vom Feld zum Kochtopf zu bringen.

So können auch kleine Betriebe wirtschaftlich überleben. Zufällig haben sich gerade in Quelkhorn gleich zwei Solidarische Landwirtschaften gegründet: Brümmanns Hof bietet Milch und Gemüse an und die Bohnenbande hat sich auf Gemüseanbau spezialisiert. Über die beiden Höfe bot die Initiative für eine klimafreundliche Energieversorgung Ottersberg Interessierten einen Rundgang an.

Studierte Landwirtin: Laura Bertzbach erklärt den interessierten Gästen, was auf den Feldern wächst. © -

„Direkt vom Feld ist im Sinne von Klimaschutz“, meinte eine von rund 20 Besucherinnen, die sich als „Gemüseesserin“ outete, bevor Tobias und Laura Bertzbach über ihren Demeter-Betrieb mit der im Bau befindlichen Käserei führten. „14 Haushalte mit 22 Erwachsenen und 15 Kindern kommen regelmäßig her und holen sich ihre Lebensmittel ab“, erklärte Laura Bertzbach, die nicht nur Landwirtschaft studiert hat, sondern auch seit ihrem 18. Lebensjahr immer wieder auf ökologischen Höfen gearbeitet hat. Seit drei Jahren bewohnt sie mit ihrem Mann Tobias und der kleinen Tochter Brümmanns Hof. Der kleinbäuerliche Betrieb verfügt außer seinem Schwerpunkt, der Milchviehhaltung, noch über 2000 Quadratmeter Freilandgemüsefläche. Zu den bisher vier Kühen der Nutztierrasse „Angler Rotvieh alte Zuchtrichtung“ sind in diesem Jahr noch vier Kälber geboren. Im Bau befindet sich derzeit eine Käserei, „wo wir Trinkmilch abfüllen sowie Joghurt und Quark herstellen wollen“, fügt Tobias Bertzbach hinzu.

Wer sich an der Solidarischen Landwirtschaft auf Brümmanns Hof beteiligen will, zahlt für einen Erwachsenen den monatlichen Beitrag von 95 Euro. Kinder sind vom Beitrag befreit, sodass eine Familie mit zwei Erwachsenen 180 Euro monatlich zahlt. Sie können sich dann einmal wöchentlich Milch, Gemüse und gelegentlich auch Blumen vom Hof Am Mühlenberg 3a abholen.

Vier Kälber ergänzen seit Kurzem den Milchviehbetrieb auf Brümmanns Hof. © Duncan

„Hier ist es klein und überschaubar und ich muss mich nicht um die Vermarktung kümmern“, zählt Tobias Bertzbach die Vorteile der Solidarischen Landwirtschaft auf. Die Rinder erfahren eine muttergebundene Aufzucht, das heißt, die Kälber kriegen drei Monate lang Milch – im Unterschied zur konventionellen Haltung, bei der Kälber mit Milchersatzstoffen ernährt werden. Die Kühe auf Brümmanns Hof sind laut Bertzbach „robust und gesund, aber weniger leistungsstark“ als herkömmlich gehaltene Tiere. So überstehen sie besser den Sommer, wenn das Futterangebot aufgrund der Trockenheit mager ist. Neben der Rohmilch können Beitragszahler auch Fleisch vom Angler Rotvieh bekommen: „Einmal pro Jahr wird geschlachtet. Die Hälfte bekommen die Mitglieder, der Rest wird verkauft“, so der Quelkhorner.

Um die Anzucht der Feldfrüchte zu erleichtern, wollen Bertzbachs bald auch ein Gewächshaus bauen. Im Wohn- und Schlafzimmer, wo die Setzlinge dieses Frühjahr verbrachten, werde der Platz auf Dauer zu knapp. Derzeit geerntet werden unter anderem Asiasalat, Radieschen, Zuckererbsen, Bohnen, Zucchini, Kürbis, Zuckermais, Kohl, Kartoffeln, Karotten und Blumen. Milchvieh und Gemüseanbau bilden einen Kreislauf: Die Feldfrüchte seien auf einer Unterlage aus Rindermist gewachsen, erklärt Laura Bertzbach, die noch wenig Erfahrung im Gemüseanbau hat und sich vorab vom Mirandahof in Stuckenborstel beraten ließ.

Nebenan wirbt die Bohnenbande mit diesem einprägsamen Logo für ihre Solidarische Landwirtschaft. © Duncan

In Fragen des pflanzlichen Wachsens und Werdens standen ihnen auch die Nachbarn von der Bohnenbande bei. Diese Hilfsbereitschaft besteht auch in umgekehrter Richtung: „Wir leihen uns auch mal einen Trecker oder Anhänger bei Bertzbachs“, erzählt Julia Hofbrünner. Inzwischen ist die Gruppe auf den Gemüsegarten Ecke Mühlenberg/ Weg vorm Moore weitergewandert. Am Eingang grüßt hier die Besucher eine Comicversion der „Bohnenbande“, die Hofbrünner kunstvoll in Holz eingraviert hat.

Für 120 Euro monatlich kann man der Solawi beitreten, die zurzeit 30 große Anteilseigener hat. „Ende der Saison wollen wir uns Feedback von den Mitgliedern geben lassen, wovon es zu viel oder zu wenig gab“, erklärt Hofbrünner, die die Anteilseigner auch anregen möchte, das Gemüse einzulegen und einzukochen.

Dass die Bohnenbande nicht über allzu viele eigene Maschinen verfügt, hat einen Grund: „Wir wollten es im einfachen Maßstab halten und nicht viel investieren“, sagt Hofbrünners Kollege Bastian Hebert. Dass man sich durch diese Anschaffungen in eine Abhängigkeit zum Profitstreben begebe, habe ihn bisher an der Landwirtschaft abgeschreckt, Als gelernter Steinmetz hat er später auf ein Landwirtschaftsstudium umgesattelt. Ökologisch habe er immer wirtschaften wollen und zunächst eine Zeit lang auf dem Parzivalhof in der Gärtnerei gearbeitet. Dort traf er auf die Österreicherin Julia Hofbrünner. Mit ihr gemeinsam konnte er sich vorstellen, sich als Landwirt selbstständig zu machen. Um beim Anbau der Nutzpflanzen die Saatgutkonzerne zu umgehen, deren patentgeschützte Ware oftmals nur für eine Anbausaison taugt, bezieht die Bohnenbande Saatgut ohne Patente, etwa von Homann aus Blender. „Die Solidarische Landwirtschaft ist das Einzige, was Zukunft hat, statt immer weiter wachsen zu müssen“, findet Hebert.