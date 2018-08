Ortsrat unterstützt Verkauf von Peymann-Haus an Aleco für Neubau der Bio-Supermarktkette

Die Bio-Supermarktkette Aleco will am Stammsitz Ottersberg ein Bürogebäude bauen und dafür von der Gemeinde das abrissreife Peymann-Haus (rechts im Hintergrund) kaufen.

Ottersberg - Bio boomt. Bei den Gründern der Bio-Supermarktkette Aleco schon seit mehr als 30 Jahren. Aus kleinsten Anfängen mit Anbau und Verkauf ökologisch erzeugter Lebensmittel baute das in Ottersberg beheimatete Unternehmen ein Netz von fast 20 Bio-Supermärkten in der Nordwest-Region von Syke über Bremen, Verden und Buchholz bis nach Cuxhaven auf.

Jetzt will Aleco am Stammsitz expandieren: An der Grünen Straße direkt neben den gepachteten Markträumen plant die Handelskette den Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit rund 500 Quadratmetern Bürofläche. Der Ortsrat Ottersberg begrüßte das Vorhaben in seiner Sitzung am Mittwochabend im Rathaus einhellig.

Für seine bauliche Erweiterung will Aleco neben dem direkt benachbarten Privathaus auch das nächste Grundstück Grüne Straße 23 kaufen. Die alten Wohngebäude sind zum Abriss vorgesehen. Die Immobilie Grüne Straße 23, das sogenannte Peymannsche Haus, befindet sich seit 2009 im Eigentum der Gemeinde Ottersberg. Damals erwarb der Flecken das Grundstück mit dem abrissreifen Haus, um den geplanten Kreisverkehr Grüne Straße / Lange Straße / Am Damm zu realisieren. Allerdings fiel der Kreisel kleiner aus als gedacht – und das Peymann-Haus blieb stehen. Sieben Obdachlose hat die Gemeinde dort untergebracht, außerdem in der Garage die Fahrradwerkstatt der Flüchtlingshilfe. Kommt der Verkauf an Aleco wie geplant zustande, wird das Peymann-Haus nun „zehn Jahre später als geplant abgerissen“, so Ralf Schack, Bauamtschef in der Ottersberger Gemeindeverwaltung.

Für eine öffentliche Transparenz der Pläne im Ortskern informierte die Verwaltung in der Sitzung von Ortsrat und Planungsausschuss des Gemeinderates über den anstehenden Grundstücksverkauf. Im Rathaussaal waren rund 25 Bürger als Zuhörer erschienen, die sich allerdings vorwiegend für die sich schwierig gestaltende Erweiterung des Rewe-Marktes interessierten. Über den Verkauf des Peymann-Hauses, das all die Jahre nur notdürftig instandgehalten wurde, sind vor allem die Ehrenamtlichen der Fahrradwerkstatt traurig, die ein neues Domizil brauchen. Dafür zeichnet sich nach Schacks Worten eine Lösung im Ortskern ab – vielleicht sogar eine gemeinsame Lösung mit der Kleiderkammer für Geflüchtete, die wegen des geplanten Abrisses der alten Schulturnhalle dort nächstes Jahr ausziehen muss. Die im Peymann-Haus lebenden Menschen würden nach Schacks Worten in andere gemeindeeigene Wohnungen umziehen: „Wir haben dafür etwas frei.“

Dem Prozedere nach hätte der Ortsrat unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp (SPD) den geplanten Verkauf der Immobilie Grüne Straße 23 nur zu Kenntnis nehmen sollen – die Entscheidung trifft der Verwaltungsausschuss –, aber auf Vorschlag von Tim Weber (FGBO) signalisierte der Ortsrat per Abstimmung explizit seine Zustimmung. Die Willensbekundung erfolgte einstimmig. Werden sich Gemeinde und Aleco einig, ist mit einem Baubeginn 2019 zu rechnen.

pee