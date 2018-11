Rund ums richtige Heizen und Energiesparen

Verbraucherberater informiert in Ottersberg

Ottersberg - An jedem ersten Donnerstag im Monat können interessierte Verbraucher in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr in Zimmer 25 des Ottersberger Rathauses ein persönliches Beratungsgespräch mit Marco Buchholz wahrnehmen. Der unabhängige Energieberater der Verbraucherzentrale berät zu Fragen rund um die Einsparung von Energiekosten, zur Heizkostenabrechnung, zum richtigen Heizen und zu weiteren Themen.