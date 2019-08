Verborgene Tiefen: Dauerlösung gegen Blaualgen am Otterstedter See gesucht

Die Sperrung ist aufgehoben, doch die Gefahr bleibt: Vor Blaualgen warnt der Landkreis mit diesem Hinweisschild am Otterstedter See.

Es ist schwer für Klaus Georg Cordes in diesen Tagen. Der Gastronom betreibt das „Haus am See“ direkt an besagtem Otterstedter Gewässer, das vergangene Woche wegen Blaualgenbefalls für Badegäste gesperrt war.

Otterstedt - Jetzt hat die Gewässerschutzbehörde des Landkreises Verden den See zwar wieder freigegeben. Doch das ändere wenig: „Schon als der Landkreis vor etwa drei Monaten die Blaualgenwarnung aussprach, ist mein Geschäft um 55 Prozent eingebrochen, und mit der Sperrung um 80 Prozent“, sagt Cordes. Er fühlt sich in seiner Existenz bedroht: „Ich lebe vom Sommergeschäft.“

Draußen über 30 Grad – und im 400 Quadratmeter großen Biergarten vom „Haus am See“ sitze am frühen Nachmittag genau ein Gast, berichtet der Wirt. Wenn der Badebetrieb läuft, wie im vorigen Sommer, seien 2000 Gäste pro Tag keine Seltenheit.

Flecken soll Reinigung des Sees abgelehnt haben

Cordes spricht von „Versäumnispolitik auf Kosten der Bürger“. Denn angeblich hätte ein Bremer Unternehmen der Gemeinde angeboten, den See kostenlos mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen. Einzige Bedingung: Die Gemeinde solle anschließend als PR-Maßnahme ein Schild aufstellen und eine Werbeanzeige in der Zeitung schalten. Dieses Angebot soll der Flecken angeblich abgelehnt haben.

Auch Ortsbürgermeister Rainer Hinrichs ist das nicht ganz neu. „Es ist mir zugetragen worden.“ Jedoch habe besagte Firma der Gemeinde nie offiziell ein Angebot unterbreitet. Er hält das Verfahren, ein Desinfektionsmittel im See einzusetzen, aus Naturschutzgründen allerdings für fragwürdig, und fügt hinzu: „Ich halte es auch für unwahrscheinlich, dass der Gemeinderat dem zustimmen würde.“

Maßnahme im Jahr 2006 wirkte

Zuvor, bereits im Jahr 2006, hatte der Flecken Ottersberg das Mittel Bentophos im See eingesetzt. Danach soll lange Schluss gewesen sein mit dem Blaualgenbefall, bestätigt auch Fleckensbürgermeister Horst Hofmann.

Laut Hofmann besteht Bentophos aus einem mit der Chemikalie Lanthan angereicherten Tongemisch, „das das Phosphor im See auf Dauer bindet“. Jedoch sei die Wirkung zeitlich begrenzt.

Weitere Reinigung lehnte Landkreis ab

Einen neuerlichen Einsatz von Bentophos, wie 2015 vom Gemeinderat beantragt, hätte die Untere Wasserbehörde des Landkreises allerdings abgelehnt, weil der See noch keine erhöhten Werte aufwies, so Hofmann. Und auch der Gemeinderat lehnte den Einsatz des Mittels letztlich ab. Ortsbürgermeister Hinrichs heute: „Es schmeckt mir nicht, dass wir damals nicht gehandelt haben.“

Aktuell liefen wieder Verhandlungen mit dem Landkreis, Bentophos im See einzubringen. Eine Vorkehrung, die aber erst für die Saison 2020 wirksam würde, sofern Bentophos im Herbst zur Anwendung kommen könnte. Der Bentophos-Einsatz ist zudem mit einem Kostenfaktor von 10 000 bis 15 000 Euro für Otterstedt verbunden.

Sauerstoff-Zuführung als weitere Idee

„Eine andere Idee ist, unter Einsatz von Belüftungsanlagen Sauerstoff zuzuführen“, sagt Bürgermeister Hofmann. Das würde allerdings das Drei- bis Vierfache kosten, wobei die Stromrechnung noch nicht berücksichtigt sei.

Ein weiteres Verfahren besteht laut Hofmann darin, den See mit effektiven Mikroorganismen (EM) zu „impfen“. Ein langwieriges, eher unsicheres Verfahren. Dafür habe der „homöopathische Eingriff“, so Hofmann, keine umweltschädigenden Effekte. Dieser Vorschlag sei nie offiziell diskutiert worden, er stamme aus einem Zwischenruf in einer Fachausschusssitzung.

Nur Symptome bekämpfen hilft nicht

Bentophos bekämpfe das Symptom, nicht die Ursachen, sagt Silke Brünn von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises. Demnach befinden sich tief im See noch Uralt-Einträge, etwa Gartenabfälle und Düngemittel aus der Landwirtschaft, die durch die Entwässerung umliegender Gräben hineingelangten. „Immer nur Bentophos reinzukippen, hilft auch nicht. Das ist wie ein Pflaster auf einer blutenden Wunde nur kurzzeitig eine Lösung“, so Brünn. Ursachenforschung sei der Ansatz, den der Landkreis verfolge.

Horst Hofmann befürwortet den Einsatz von Bentophos: „Ich habe da als ehemaliger Bauingenieur keine Bedenken“, sieht er die Umweltverträglichkeit als gegeben an. Auch finanziell gesehen sei diese Lösung nicht die schlechteste: „Bei einem Eintrag alle acht bis zehn Jahre wären das etwa 1 000 Euro pro Jahr. Unser Schwimmbad ist wesentlich teurer.“ Hofmann gibt sich aber auch offen für andere Vorschläge. „Wenn eine Firma sagt, sie bietet das umsonst an, kann sie gerne kommen.“

„Haus am See“ arbeitet noch kostendeckend

Klaus Georg Cordes sieht für seine Zukunft schwarz. Am 28. April 2016 übernahm er das „Haus am See“. Der Otterstedter war einige Jahre Küchenchef in einem gehobenen Hotel in Norwegen – und ist nach eigenen Angaben nur wegen des familiengeführten Projekts an Otterstedts Idyll zurückgekehrt. Im Jahrhundertsommer 2018 kamen viele Badegäste, der Laden brummte. „Jetzt arbeiten wir kostendeckend. Wenn das so weitergeht, wird das heißen, dass wir nächstes Jahr nicht mehr da sind.“

